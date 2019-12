Tarun Chopra devient le PDG de Clements Worldwide

« C'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce que Tarun Chopra a été promu directeur général de Clements Worldwide », explique Clements. « Tarun apporte toute une série de compétences en matière de direction, qu'il a acquises au fil de nombreuses années en tant que chef dans d'autres entreprises et pendant ses neuf années passées en tant que chef à l'international chez Clements. L'avenir de la société ne pourrait pas être meilleur sous la direction de Tarun, et je n'ai aucun doute qu'il mènera Clements Worldwide vers des sommets encore plus hauts. Quiconque rencontre Tarun comprend très vite qu'il est passionné et concentré, mais qu'il sait également manifester de la chaleur et de l'intérêt à nos clients, partenaires et employés. »

Chopra apportera une grande expérience au rôle de PDG. Il a rejoint Clements en 2010 en qualité de directeur financier, et il a été promu président en 2017. Avant de rejoindre Clements, il a notamment travaillé plus de deux décennies dans des fonctions d'opérations commerciales pour des organisations de renommée mondiale comme Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group et Ernst & Young.

Son expérience est également très diversifiée — Chopra a travaillé dans de nombreux domaines, y compris la planification stratégique, les opérations, la technologie et la finance.

Chopra mobilisera maintenant son savoir-faire pour aider Clements Worldwide à accomplir sa mission, qui est d'aider les gens et les organisations à être libres de vivre et de travailler partout dans le monde. Chopra se félicite de ce défi et de l'occasion de devenir le prochain directeur général de l'entreprise.

« C'est un honneur d'avoir cette occasion de diriger Clements Worldwide, et j'en suis profondément touché », explique Chopra. « Je remercie Jon et le conseil d'administration pour la confiance qu'ils me témoignent. Grâce au portefeuille unique de Clements Worldwide, à son formidable service à la clientèle et à son équipe qui n'épargne aucun effort, je peux dire en toute confiance que nous continuerons d'apporter une grande valeur à nos clients et actionnaires pour les années à venir. Clements restera la source d'assurance incontournable pour les expats. »

À PROPOS DE CLEMENTS WORLDWIDE

Clements Worldwide a été créée en 1947 par Robert Clements et M. Juanita Guess-Clements avec pour vision de proposer des solutions d'assurance sur mesure aux expatriés dans le monde entier. Clements est la première entreprise à offrir une assurance pour expatriés aux employés du Département d'État américain, offrant aux fonctionnaires du Foreign Service américain une couverture d'assurance lorsqu'ils sont à l'étranger. Aujourd'hui, la société propose une vaste gamme de produits et de services d'assurance aussi bien pour les personnes que pour les organisations qui travaillent et voyagent à l'étranger. Clements exploite cinq bureaux dans le monde :

Washington, D.C., Londres, Bruxelles, Amsterdam et Dubaï.

