The Shepherd Color Company está rediseñando la sostenibilidad

CINCINNATI, 21 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- La iniciativa de sostenibilidad ha cobrado impulso en todo el mundo en los últimos años, pero The Shepherd Color Company lleva implementando diferentes formas de prácticas sostenibles durante décadas. Como uno de los principales productores mundiales de pigmentos de color inorgánicos complejos, la empresa ha procurado naturalmente la sostenibilidad en un esfuerzo por "hacer lo correcto" en lo relativo a las personas y al medio ambiente durante más de 80 años. Para dar apoyo a sus valores y responder a las necesidades y demandas de los clientes, sus esfuerzos en este ámbito continúan evolucionando.

Durante casi una década, Shepherd Color ha realizado un esfuerzo global para garantizar que las materias primas que emplean se obtengan de una manera ética. Existen numerosas políticas que plasman procesos de diligencia debida entre miembros del personal y proveedores a la hora de adoptar medidas para no extraer minerales que sean fuente de conflicto, como los de la República Democrática del Congo (RDC). "Tenemos un mayor conocimiento y somos más reflexivos en cuanto a cómo obtenemos nuestras materias primas, y no solo lo que hacemos con nuestros productos, sino sobre lo que entra de la puerta para adentro", dijo Chris Collesel, director de Compras.

Además del aprovisionamiento sostenible, Shepherd Color se centra en la sostenibilidad social, lo que representa las relaciones con las personas. Los fundadores de la empresa han fijado unos elevados estándares para el tratamiento ético de sus empleados, clientes y comunidades. "Incluso con el amplio crecimiento de Shepherd Color, su enfoque de sostenibilidad social se basa en sus principios y políticas de relaciones humanas", dijo Nathan Hatfield, director de Recursos Humanos de la empresa. "Un ejemplo sería cómo coordinamos programas como el de reembolso de matrícula. Tanto si es un empleado a tiempo parcial o completo, reúne los requisitos para optar al reembolso de matrícula. Y podrá realizar cualquier programa de grado en cualquier universidad acreditada".

La principal capa de sostenibilidad en la que se centra Shepherd Color es en la sostenibilidad económica. Desde 1930, Shepherd Color ha venido desarrollando pigmentos de color inorgánicos de larga duración. Sus pigmentos son duraderos, lo que disminuye la necesidad de reemplazarlos cada pocos años, y además son reflectantes, por lo que mantienen la frescura en edificios y entornos urbanos circundantes, ahorrando así energía. Sus pigmentos con tecnología Arctic® reflectante son ahora productos de quinta generación, lo que demuestra que Shepherd Color ha seguido mejorando sus productos durante los últimos 30 años, ayudando a los clientes a ahorrar más dinero y a que el medio ambiente se mantenga más fresco.

El enfoque de Shepherd Color en materia de sostenibilidad ha evolucionado a lo largo de los años, pero hay algo que ha sido una constante: "hacer lo correcto" en lo que se refiere a las personas y al medio ambiente. Descubra más información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad visitando www.shepherdcolor.com/sustainability.

ACERCA DE THE SHEPHERD COLOR COMPANY

Fundada en 1981, The Shepherd Color Company produce una amplia gama de pigmentos de color inorgánicos complejos (CICP, por sus siglas en inglés) de alto rendimiento y que se emplean en una amplia variedad de sectores. Estos pigmentos son una clase extraordinaria de pigmentos inorgánicos que ofrecen un color estable y duradero para numerosas aplicaciones. Presentan una resistencia inmejorable a la intemperie, al calor y a los productos químicos, no se deforman y son fáciles de dispersar. Más experiencia. Mejor rendimiento. Mejor valor. Eso es Shepherd Color. Visítenos en www.shepherdcolor.com y www.linkedin.com/company/shepherdcolor.

Contacto de Medios:

Mark Ryan, director de Marketing

513.874.0714

mryan@shepherdcolor.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/889059/Shepherd_Color_Company_Logo.jpg

Related Links

www.shepherdcolor.com



SOURCE The Shepherd Color Company