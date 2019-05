The Shepherd Color Company repense la durabilité

CINCINNATI, 21 mai 2019 /PRNewswire/ Bien que l'initiative de durabilité ait gagné en dynamique à l'échelle mondiale ces dernières années, The Shepherd Color Company applique diverses formes de pratiques de durabilité depuis plusieurs décennies. En tant que producteur leader mondial de pigments colorés inorganiques complexes, la Société promeut de manière naturelle la durabilité dans le cadre d'un effort visant à « faire ce qui est nécessaire » pour les individus et l'environnement depuis plus de 80 ans. Afin de soutenir ses valeurs et de répondre aux besoins et demandes des clients, ses efforts dans ce domaine ne cessent d'évoluer.

Depuis près de dix ans, Shepherd Color fournit un effort mondial visant à garantir que les matières premières soient obtenues de manière éthique. De nombreuses politiques sont mises en place pour déclarer une diligence appropriée parmi les membres du personnel et les fournisseurs, qui prennent des mesures pour ne pas s'approvisionner en minéraux de conflit, tels que ceux issus de la République démocratique du Congo (RDC). « Nous sommes devenus plus informés et plus attentifs quant à la manière dont nous nous approvisionnons en matières premières — en nous penchant non seulement sur ce que nous faisons de nos produits, mais également sur leur provenance », a déclaré Chris Collesel, directeur des achats.

Outre l'approvisionnement durable, Shepherd Color se focalise sur la durabilité sociale, qui représente la relation avec les individus. Les fondateurs de la société fixent la barre haut en matière de traitement éthique de ses employés, clients et communautés. « Malgré l'importante croissance de Shepherd Color, l'accent que la société place sur la durabilité sociale est établi par ses principes et politiques en matière de relations humaines », a déclaré Nathan Hatfield, directeur des ressources humaines pour la société. « La manière dont nous coordonnons les programmes, tels que celui offrant un remboursement des frais de scolarité, constitue un exemple. Que vous soyez un employé à temps partiel ou à temps complet, vous êtes éligible au remboursement des frais de scolarité. Et vous avez la possibilité de suivre n'importe quel programme de diplôme au sein d'une université accréditée. »

Le principal domaine de durabilité sur lequel se focalise Shepherd Color réside dans la durabilité économique. Depuis 1930, Shepherd Color développe des pigments colorés inorganiques de longue durée. Ses pigments sont durables, ce qui réduit la nécessité de les remplacer après quelques années ; ils sont également réfléchissants, ce qui maintient au frais les bâtiments et les paysages urbains environnants, permettant ainsi des économies d'énergie. Ses pigments à technologie réfléchissante Arctic® font désormais partie de ses produits de 5e génération, ce qui prouve que Shepherd Color a continué de faire progresser ses produits au cours des 30 dernières années, en aidant ses clients à économiser davantage d'argent et en aidant l'environnement à ne pas se réchauffer.

Bien que l'engagement de Shepherd Color en faveur de la durabilité ait évolué au fil des années, un élément est resté constant, à savoir la démarche consistant à « faire ce qui est nécessaire » lorsqu'il s'agit d'individus et d'environnement. Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de durabilité, rendez-vous sur www.shepherdcolor.com/sustainability.

À PROPOS DE THE SHEPHERD COLOR COMPANY

Fondée en 1981, The Shepherd Color Company produit un large éventail de pigments colorés inorganiques complexes (PCIC) utilisés dans plusieurs secteurs. Ces pigments font partie d'une catégorie extraordinaire de pigments inorganiques, qui offrent une couleur stable de longue durée pour de nombreuses applications. Ils présentent une résistance imbattable face aux intempéries, à la chaleur et aux produits chimiques, ne se déforment pas, et se propagent facilement. More Expertise. Better Performance. Best Value. That's Shepherd Color. Retrouvez-nous sur www.shepherdcolor.com et www.linkedin.com/company/shepherdcolor.

