ThetaRay gana el concurso "The Search: Israel" de Abu Dhabi

Representará a Israel en un concurso mundial para identificar las principales empresas emergentes de tecnología financiera y cibernéticas del mundo

TEL AVIV, Israel, 26 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- ThetaRay, cuyas soluciones permiten acelerar las transferencias interbancarias transfronterizas al tiempo que protegen a las instituciones financieras de los delitos financieros, ha anunciado hoy que ha ganado el concurso "The Search: Israel" de Abu Dhabi. La empresa competirá ahora con empresas de todo el mundo en el concurso The Global Fintech Search. Los ganadores se anunciarán en FinTech Abu Dhabi, el mayor evento mundial de FinTech, que tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre en el ADGM Financial Trade Center de Abu Dhabi.