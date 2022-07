TUMI i STAPLE nawiązują ekskluzywną współpracę celebrującą energię Nowego Jorku i podróżowanie po świecie

Kampania dotycząca współpracy została nakręcona w całości na taśmie filmowej przez znanego fotografa ulicznego i wszechstronnie utalentowanego artystę Jacoba Consensteina. Osadzona w Nowym Jorku kampania pokazuje nie tylko funkcje produktu, ale celebruje też jego autentyczność, energię i płynącą z niego inspirację.

Kolekcja obejmuje pięć nowych stylów zaprojektowanych dla współczesnych odkrywców miast, łączących mentalność wywodzącą się z miejskiego zgiełku z innowacyjnością, z której słynie marka TUMI. Wszystkie elementy zawierają gołębi róż i mapkę przypominającą Nowy Jork, co jest hołdem dla miasta, w którym wychował się Jeff Staple. Kolekcja zabiera klientów w podróż dookoła świata – od przestronnego Plecaka z wzorem inspirowanym ulicami São Paulo aż po kompaktową Torbę na ramię której design nawiązuje do Tokio. Nieco bardziej żartobliwy przedmiot, wywrotowa listonoszka Ping Pong zawiera nadruk przywodzący na myśl zdobne płytki chodnikowe z Barcelony i pomieści nie tylko paletki. Ma doskonały rozmiar, aby pomieścić niezbędne rzeczy, które chcemy mieć blisko siebie, a jednocześnie odzwierciedla DNA marki STAPLE i doskonałe wzornictwo TUMI. Listonoszka saszetka nawiązuje do architektury Los Angeles i imponuje pomysłowością dzięki zdejmowanemu paskowi, który pozwala na noszenie jej jako torby albo saszetki. Międzynarodowa walizka podróżna na 4 kółkach z poszerzeniem prezentuje kunsztowny kamuflażowy design gołębia STAPLE inspirowany Nowym Jorkiem.

„Jeff Staple to innowator i przedsiębiorca. Nigdy nie osiada na laurach i zawsze dąży do wychodzenia poza ustalone normy, wprowadzając kulturę streetwearową na globalną scenę – powiedział o swoim partnerze dyrektor kreatywny TUMI, Victor Sanz. - Jeff to prawdziwy obywatel świata, który jest przykładem światowego podróżnika, który nie traci łączności z miejscem, z którego pochodzi, jednocześnie przyswajając inne kultury w celu inspiracji i rozwoju osobistego. To podejście w pełni zgodne z naszym postrzeganiem świata. Zawsze szukamy inspiracji na zewnątrz, jednocześnie bazując na naszych fundamentalnych wartościach" – stwierdził Sanz.

„Dla mnie TUMI zawsze było synonimem luksusu i najwyższej jakości w podróży, innowacjach i technologii - powiedział założyciel STAPLE i Reed Art Department, Jeff Staple. - Obie nasze marki łączą podróżowanie z najwyższej jakości produktami i kładą nacisk na to, aby wpływać na życie codzienne ludzi. Bardzo doceniam wartość dobrze zaprojektowanych akcesoriów podróżnych, szczególnie gdy jestem w nowym mieście i ciągle się przemieszczam. W zakresie designu, mentalność miejskiego zgiełku, którą reprezentuje gołąb STAPLE, zaczęła się od próby przedstawienia kultury Nowego Jorku, ale w trakcie moich podróży zauważyłem, że odzwierciedla ona ten sam etos w miastach na całym świecie. Dzięki tej współpracy z TUMI, zataczamy koło dodając unikalne i wyrafinowane szczegóły w każdym stylu kolekcji".

Kolekcja dostępna jest na całym świecie na stronie TUMI.com, w wybranych sklepach detalicznych TUMI i na stronie StaplePigeon.com. Produkt dostępny w Ameryce Północnej i w całej Europie od 7 lipca oraz w rejonie Azji i Pacyfiku od 18 lipca.

Ceny detaliczne kolekcji TUMI x STAPLE:

Międzynarodowa walizka podróżna na 4 kółkach z poszerzeniem – 1195 USD ,

, Torba na ramię – 495 USD ,

, Listonoszka Ping Pong– 250 USD ,

, Listonoszka saszetka – 295 USD ,

, Plecak – 695 USD .

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI tworzy światowej klasy produkty biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które ułatwiają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze oraz podnoszą jego poziom. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem udoskonala podróżowanie jako towarzysz dynamicznych osób, które dążą do realizacji własnych pasji. Produkty marki dostępne są w ponad 75 krajach i w przeszło 2000 punktach sprzedaży. Więcej informacji na temat TUMI można znaleźć na stronie www.TUMI.com .

JEFF STAPLE

Jeff Staple (urodzony jako Jeffrey Ng) to kreatywny wizjoner, którego twórczość obejmuje projektowanie graficzne, ubioru i obuwia, jak również marketing marki. Jest założycielem REED ART DEPARTMENT (znanego wcześniej pod nazwą Staple Design), gdzie pracował nad niezliczoną liczbą kreatywnych projektów dla różnych klientów – od startupów aż po spółki z listy Fortune 100. W tym roku mija 25. rocznica założenia przez Jeffa w 1997 r. firmy STAPLE, pochodzącej z Nowego Jorku pionierskiej marki streetwearowej ze słynnym logo „Gołębia", która w 2002 r. otworzyła butik lifestyle'owy REED SPACE.

Więcej informacji na temat TUMI na stronie www.TUMI.com

Więcej informacji na temat STAPLE na stronie https://www.staplepigeon.com/

Klip wideo- https://mma.prnewswire.com/media/1845105/15s_TUMI_STAPLE_Horizontal.mp4

Klip wideo- https://mma.prnewswire.com/media/1845106/30s_TUMI_STAPLE_Horizontal.mp4

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1845096/STAPLE_TUMI_Backpack_1x1.jpg

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1845097/STAPLE_TUMI_Carry_On_1x1.jpg

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1845098/STAPLE_TUMI_Collection_1x1.jpg

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1845099/STAPLE_TUMI_Kit_Crossbody_1x1.jpg

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1845100/STAPLE_TUMI_Ping_Pong_Crossbody_1x1.jpg

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1845101/STAPLE_TUMI_Sling_1x1.jpg

Zdjęcie- https://mma.prnewswire.com/media/1845102/STAPLE_TUMI_Slings_1x1.jpg

SOURCE TUMI