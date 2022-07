TUMI und STAPLE starten exklusive Zusammenarbeit, welche die Energie von New York sowie globale Erkundung zelebriert

Die Taube ist ein wesentlicher Bestandteil der Marke STAPLE und dient als Maskottchen, das New York City repräsentiert. Bei der Erschaffung von STAPLE sah Jeff den Vogel als Symbol dafür, niemals aufzugeben und allen Widrigkeiten standzuhalten. Dieser Geist ist nicht nur in der Stadt, die niemals schläft, sondern auch in anderen Städten auf der ganzen Welt spürbar. TUMI, bekannt dafür, den Weg eines jeden Reisenden zu unterstützen, lehnte sich an dieses Konzept mit gut gestalteten und hochfunktionalen Stücken an, um ihre Reisen weiter zu ergänzen.

Die Kampagne dieser Zusammenarbeit wurde vollständig von dem renommierten Straßenfotografen und vielseitigen Künstler Jacob Consenstein gefilmt. Die Bilder der Kampagne, die in New York City spielen, zeigen nicht nur die Funktionalität des Produkts, sondern auch seine Authentizität, Energie und Inspiration.

Die Kollektion umfasst fünf neue Modelle, die alle für den modernen Stadtentdecker entworfen wurden und die geschäftige Mentalität der Großstädte mit der für TUMI typischen Innovation verbinden. Ein taubenrosa und New York City-ähnlicher Stadtplan ziert die gesamte Kollektion als Anspielung auf die Stadt, in der Jeff Staple aufgewachsen ist. Die Kollektion nimmt die Kunden mit auf eine Reise um die Welt, vom geräumigen Backpack mit einem von den Straßen São Paulos inspirierten Muster bis hin zum kompakten Sling, der an Tokio angelehnt ist. Der subversive Ping Pong Crossbody ist ein verspielteres Stück mit einem Aufdruck, der an die Fliesen von Barcelona erinnert, und enthält mehr als nur Schläger. Sie hat die perfekte Größe, um das Wesentliche in der Nähe zu halten und gleichzeitig die STAPLE DNA und das hervorragende Design von TUMI zu präsentieren. Die Kit Crossbody ist eine Anspielung auf die Architektur von Los Angeles und zeigt ihren Einfallsreichtum mit einem abnehmbaren Riemen, mit dem sie wie eine Tasche getragen oder als Reisegepäck verwendet werden kann. Der International Expandable 4 Wheeled Carry-On zeigt ein kompliziertes Design einer STAPLE Pigeon-Tarnung, die von New York City inspiriert ist.

„Jeff Staple ist ein Innovator und ein Unternehmer. Er war nie zufrieden und hat sich immer bemüht, über die Norm hinauszugehen, um die Streetwear-Kultur auf die globale Bühne zu bringen", sagt TUMI Creative Director Victor Sanz über seinen Mitarbeiter. „Jeff ist ein wahrer Weltbürger, denn er verkörpert den Weltreisenden, der sein Gefühl für die Heimat und seine Herkunft nicht verliert, während er sich von anderen Kulturen inspirieren lässt und an sich selbst wächst. Das entspricht wirklich unserem Weltbild. Wir schauen immer nach außen, um uns inspirieren zu lassen, und bauen immer auf unseren Grundlagen auf", so Sanz abschließend.

„Für mich war TUMI schon immer der Inbegriff von Luxus, Reisen, Innovation und Technologie", so Jeff Staple, Gründer von STAPLE & Reed Art Department. „Bei unseren beiden Marken gibt es eine starke Gemeinsamkeit zwischen Reisen und Leistung und dem Einfluss dieser Erfahrung auf das tägliche Leben. Ich habe den Wert gut gestalteter Reiseaccessoires zu schätzen gelernt, vor allem, wenn man in einer neuen Stadt und ständig unterwegs ist. Das Design der STAPLE-Taube sollte ursprünglich die Kultur von New York City widerspiegeln, aber im Laufe meiner Reisen habe ich festgestellt, dass die STAPLE-Taube das gleiche Ethos in Städten auf der ganzen Welt repräsentiert. Mit dieser TUMI-Kollaboration bringen wir diesen Geist durch die einzigartigen und gehobenen Designdetails in jedem Modell der Kollektion zum Ausdruck."

Die Kollektion ist weltweit auf TUMI.com, in ausgewählten TUMI Retail Stores und auf StaplePigeon.com erhältlich. Das Produkt ist in Nordamerika und Europa ab dem 7. Juli und im asiatisch-pazifischen Raum ab dem 18. Juli erhältlich.

Einzelhandelspreise der TUMI x STAPLE Kollektion:

Internationales erweiterbares Handgepäck mit 4 Rädern für $1195 USD

Tragetuch für $495 USD

Ping Pong Crossbody zu $250 USD

Kit Crossbody für $295 USD

Rucksack zu $695 USD

ÜBER TUMI

Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Business-, Reise- und Performance-Luxusprodukte, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden makellose Funktionalität mit Erfindungsreichtum und engagieren uns als lebenslanger Partner für Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, um ihre Reisen zu erleichtern. Die Marke wird weltweit in über 75 Ländern mit mehr als 2.000 Verkaufsstellen verkauft. Mehr über TUMI finden Sie unter www.TUMI.com .

ÜBER JEFF STAPLE

Jeff Staple (geboren als Jeffrey Ng) ist ein kreativer Visionär, dessen Arbeit die Bereiche Grafik-, Mode- und Schuhdesign sowie Markenmarketing umfasst. Er ist der Gründer von REED ART DEPARTMENT (auch bekannt unter dem Namen. Staple Design), wo er an unzähligen kreativen Projekten für Kunden von Startup-Marken bis hin zu Fortune-100-Unternehmen gearbeitet hat. In diesem Jahr jährt sich zum 25. Mal, dass Jeff 1997 STAPLE gründete, die in New York ansässige, bahnbrechende Streetwear-Marke mit dem berühmt-berüchtigten „Pigeon"-Logo, und später, im Jahr 2002, die Lifestyle-Boutique REED SPACE.

