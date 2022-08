UltraSight obtient le marquage CE pour sa technologie d'intelligence artificielle cardiaque innovante

Cette réalisation historique ouvre la voie à un accès accru des patients à l'imagerie cardiaque et à des soins optimisés dans toute l'Europe en 2023

BARCELONE, Espagne , 25 août 2022 /PRNewswire/ -- UltraSight, un pionnier de la santé numérique basé en Israël qui transforme le domaine de l'imagerie cardiaque grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle, a annoncé avoir obtenu un marquage CE pour son logiciel de guidage par IA pour l'échographie cardiaque. L'étape franchie intervient juste avant le congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Barcelone et s'aligne sur l'appel à l'action lancé par cette dernière pour parvenir à améliorer la santé cardiaque en Europe d'ici 2025.

La technologie d'UltraSight permet aux professionnels de santé, quelle que soit leur expérience en échographie, de capturer avec succès des images échographiques du cœur de qualité permettant un diagnostic. Cette technologie peut être utilisée sur le lieu de soins, ouvrant ainsi la voie à une détection plus large des maladies cardiovasculaires (MCV) et à un meilleur accès à des soins cardiaques optimisés sur tout le continent.

Le logiciel d'IA innovant s'associe aux dispositifs d'échographie actuellement sur le marché utilisés sur le lieu de soins et fournit à l'opérateur des instructions en temps réel sur la façon de capturer des images de haute qualité permettant un diagnostic. Le réseau neuronal d'IA sous-jacent prédit la position de la sonde d'échographie par rapport au cœur, en se basant uniquement sur le flux vidéo d'échographie, et guide l'utilisateur sur la manière de manœuvrer la sonde pour garantir que les images acquises sont de qualité permettant un diagnostic.

« UltraSight a été fondée avec l'intention d'appliquer la puissance de l'apprentissage automatique à l'imagerie et de donner les moyens aux médecins du monde entier de faire passer un scanner aux patients », a déclaré Davidi Vortman, PDG d'UltraSight. « En permettant à un plus grand nombre de professionnels de santé de faire passer un scanner aux patients avec précision, nous pourrons détecter plus rapidement et plus efficacement les maladies cardiovasculaires sur tout le continent. Il s'agit non seulement d'un événement capital pour UltraSight en tant que société, mais aussi d'un pas de plus vers l'aide qu'il sera possible d'apporter aux millions de personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires en Europe. »

Selon l'ESC(1), 113 millions de personnes vivent aujourd'hui avec une MCV en Europe. L'Europe a le taux de mortalité par MCV le plus élevé au monde, avec environ quatre millions de personnes qui succombent à cette maladie chaque année. Les MCV sont la première cause de décès chez les Européens.

UltraSight a obtenu le marquage CE après que les résultats d'une étude clinique menée au Centre médical Sheba, en Israël, ont validé sa technologie et confirmé que le logiciel est efficace pour apprendre aux professionnels de santé novices à acquérir des images cardiaques de qualité permettant un diagnostic. L'étude a révélé que le guidage par l'IA d'UltraSight permettait aux professionnels de santé qui n'avaient pas d'expérience préalable en échographie d'obtenir des images cardiaques de qualité permettant un diagnostic chez 100 % des patients. L'étude a été menée à l'aide du dispositif d'échographie Philips Lumify.

« De nombreux internes en médecine ont rejoint le domaine des soins de santé depuis la pandémie. Cependant, de nombreux services d'urgence européens qui cherchent à adopter l'échographie sur le lieu de soins peinent à leur fournir la formation pratique et la supervision nécessaires », a déclaré le professeur Salvatore Di Somma, diplômé d'un doctorat en médecine, directeur de la médecine d'urgence et président de l'école supérieure de médecine d'urgence au département des sciences médicochirurgicales et de la médecine translationnelle de l'université de Sapienza à Rome, en Italie. « Soutenir les nouveaux échographistes avec un guidage par l'IA, comme le logiciel de guidage par l'IA d'UltraSight, permettrait d'accroître l'efficacité et de faciliter la phase d'apprentissage tout en réduisant le temps d'obtention d'une bonne imagerie échocardiographique aux urgences, ce qui libèrerait des ressources pour le personnel expérimenté afin de répondre à d'autres besoins urgents. »

« L'échographie sur le lieu de soins peut être un outil très utile pour les médecins des unités de soins intensifs. Certaines mesures hémodynamiques clés, telles que l'intégrale de la vitesse et du temps de la voie d'éjection ventriculaire gauche (LVOT VTI), fournissent une aide précieuse pour guider le remplissage vasculaire. Cependant, certains médecins sont encore réticents à l'utiliser car ils considèrent cette mesure comme une compétence réservée aux échographistes expérimentés », a déclaré le professeur Bernard Cholley, chef du service de réanimation de l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris. « Lorsqu'on nous a présenté le logiciel de guidage par IA d'UltraSight, nous avons été très convaincus par la perspective que l'IA puisse venir en aide à davantage de prestataires de soins de santé, y compris des utilisateurs d'échographie novices, en leur permettant d'acquérir une image d'échographie cardiaque grâce à laquelle la LVOT VTI peut être mesurée avec précision pour assurer une mesure fiable et des soins patient optimisés. »

Le logiciel de guidage par IA d'UltraSight est indiqué pour une utilisation en échocardiographie transthoracique bidimensionnelle (2D-TTE) chez des patients adultes. Il est destiné à aider les professionnels de santé à réaliser des échographies cardiaques. Le logiciel de guidage par IA d'UltraSight est un accessoire conçu pour être compatible avec les systèmes d'échographie permettant un diagnostic polyvalent et est destiné à être utilisé par des professionnels de santé qui ont reçu la formation d'UltraSight telle que décrite dans le manuel d'utilisation.

Le logiciel d'UltraSight devrait être disponible en Europe en 2023. Pour plus d'informations sur UltraSight, visitez le site www.ultrasight.com.

(1) Adam Timmis, Panos Vardas, Nick Townsend, et al., Société européenne de cardiologie, au nom du groupe de rédaction de l'Atlas, Société européenne de cardiologie : statistiques sur les maladies cardiovasculaires 2021, European Heart Journal, volume 43, numéro 8, 21 février 2022, pages 716-799, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab892 (en anglais)

À propos d'UltraSight

UltraSight vise à révolutionner l'échographie cardiaque grâce à la puissance de l'apprentissage automatique, afin de permettre des décisions cliniques plus précises et plus rapides. Le système de guidage par IA d'UltraSight contribue à mettre les avantages de l'imagerie cardiaque à la portée d'un plus grand nombre de professionnels de santé dans de nouveaux environnements de soins, permettant ainsi aux patients d'avoir accès aux échographies en tout lieu. En 2020, UltraSight a remporté le concours d'innovation TCT, qui s'est déroulé pendant la conférence mondiale Transcatheter Cardiovascular Therapeutics. Pour plus d'actualités et d'informations, visitez notre site Web ou suivez UltraSight sur LinkedIn et Twitter .

