Un dinosaure exhorte les dirigeants mondiaux à ne pas « choisir l'extinction » aux Nations Unies

Faisant irruption dans l'emblématique salle de l'Assemblée générale, célèbre pour les discours historiques prononcés par des dirigeants du monde entier, l'imposant dinosaure raconte à un auditoire de diplomates et de dignitaires choqués et déconcertés « qu'il est temps que les humains cessent de trouver des excuses et commencent à mettre en œuvre les changements nécessaires » pour faire face à la crise climatique.

« Nous, au moins, nous avions un astéroïde », prévient le dinosaure, se référant à la théorie populaire expliquant l'extinction des dinosaures il y a 70 millions d'années. « Quelle est votre excuse ? »

Ce tout premier film réalisé à l'intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'aide d'images de synthèse (CGI) met en vedette des célébrités mondiales qui prêtent leurs voix au dinosaure dans diverses langues, dont les acteurs Jack Black (anglais), Eiza González (espagnol), Nikolaj Coster-Waldau (danois) et Aïssa Maïga (français).

Le dinosaure poursuit en soulignant à quel point le soutien financier aux combustibles fossiles par le biais de subventions - l'argent des contribuables qui aide à maintenir le coût du charbon, du pétrole et du gaz à un niveau bas pour les consommateurs - est irrationnel et illogique face aux changements climatiques.

« Pensez à tout ce que vous pourriez faire avec cet argent. Partout dans le monde, des femmes et des hommes vivent dans la pauvreté. Ne croyez-vous pas qu'il serait plus logique de les aider que de payer pour la disparition de votre espèce toute entière ? », a demandé le dinosaure.

« Le film est amusant et intéressant, mais les questions qu'il aborde ne pourraient pas être plus graves », a déclaré Ulrika Modéer, responsable du bureau des relations extérieures et du plaidoyer du PNUD. « Le Secrétaire général des Nations Unies a qualifié la crise climatique de 'code rouge pour l'humanité'. Nous voulons que le film soit divertissant, mais nous souhaitons également sensibiliser la population à l'importance de la situation. Le monde doit prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques si nous voulons assurer la sécurité de notre planète pour les générations futures. »

La campagne et le film 'Don't Choose Extinction' du PNUD visent à mettre en lumière les subventions aux combustibles fossiles et la façon dont elles annulent les progrès significatifs vers la fin du changement climatique et stimulent les inégalités en bénéficiant aux personnes les plus riches.

Les recherches du PNUD publiées dans le cadre de la campagne montrent que le monde dépense chaque année 423 milliards de dollars américains pour subventionner les combustibles fossiles pour les consommateurs – le pétrole, l'électricité produite par la combustion d'autres combustibles fossiles, le gaz et le charbon.

Cela pourrait couvrir le coût des vaccins contre la COVID-19 pour chaque personne dans le monde, ou payer trois fois le montant annuel nécessaire pour éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde.

La campagne et le film espèrent rendre plus accessibles les questions parfois complexes et techniques liées aux subventions aux combustibles fossiles et à l'urgence climatique. Grâce à une variété de mesures que le public est invité à prendre, l'objectif est à la fois d'éduquer et de donner voix aux gens dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur la campagne, rendez-vous sur le site ci-après : www.dontchooseextinction.com .

Ressources téléchargeables :

https://www.dropbox.com/sh/zbq5r4pwdu682t2/AACr4e3mMcZ--Ftnd4nGUa0Xa?dl=0

Voir le film sur Youtube :

Anglais : https://youtu.be/VaTgTiUhEJg

Français : https://youtu.be/bTQXiWwH6eY

Espagnol : https://youtu.be/7j3kuPLwhXM

Le PNUD s'associe à des personnes à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations capables de résister à la crise. Le PNUD s'efforce également de stimuler et soutenir le type de croissance qui améliore la qualité de vie de tous. Sur le terrain, dans plus de 170 pays et territoires, le PNUD offre une perspective mondiale et, grâce à des connaissances locales, aide à autonomiser des vies et à bâtir des nations résilientes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site undp.org ou suivez le PNUD à @PNUD.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1668491/Dont_Choose_Extinction.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/998273/UNDP_Logo.jpg

Related Links

www.undp.org



SOURCE United Nations Development Programme