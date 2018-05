Affrontare l'obesità insieme per creare un futuro più sano per tutti in Europa - l' ISA sostiene la Giornata Europea dell'Obesità 2018

In Europa si stima che oltre il 50% della popolazione sia attualmente sovrappeso o obesa, e che più del 20% sia obesa. Si calcola che entro il 2030 oltre il 50% della popolazione europea sarà obesa. La Giornata europea dell'obesità , che quest'anno si celebra il 19 maggio, è un'occasione per incrementare gli sforzi collettivi per affrontare l'obesità insieme, aumentando la consapevolezza sull'obesità e sulle molte altre malattie ad essa collegate. Quest'anno l'Associazione Internazionale Dolcificanti (ISA) unisce le forze con il Collectif National des Associations d'Obèses (CNAO - Associazione francese per i pazienti obesi) e con Adexo (Associazione dei pazienti obesi ed ex obesi in Portogallo) nel sostenere le attività della Giornata europea dell'obesità e dell'Associazione europea per lo studio dell'obesità (EASO).

L'obesità è un dilagante problema mondiale di salute pubblica e colpisce persone di tutte le età. Le cause più comuni di obesità sono gli stili di vita più sedentari, ed una combinazione di scarsa attività fisica e maggior assunzione di calorie. D'altra parte, l'obesità e il peso corporeo eccessivo hanno un impatto diretto sulle aspettative di salute e di vita, e comportano rischi aumentati di malattie cardiovascolari, diabete, vari tipi di cancro, disturbi articolari e muscolari. Oltre alle conseguenze dirette sulla salute degli individui, l'obesità costa alla UE 70 miliardi di euro ogni anno in spese sanitarie e produttività.

Per sostenere la Giornata Europea dell'Obesità il 19 maggio 2018, l' ISA fa fronte comune con CNAO e Adexo nell'accrescere la consapevolezza sull'obesità e le sue conseguenze. In questa occasione, l'ISA ha prodotto in collaborazione con CNAO e Adexo un video animato che ci guida attraverso i piccoli passi che si possono intraprendere per ridurre l'assunzione di calorie e aumentare l'attività fisica, nonchè la loro importanza nel fronteggiare l'obesità. Guarda il video con questo link e scarica la relativa infografica cliccando qui.

Leggi il comunicato stampa ISA per la Giornata Europea dell'Obesità 2018 nella versione completa qui sul nostro sito.

Segui il dibattito sulla Giornata Europea dell'Obesità 2018 sui social media usando gli hashtag #EOD2018 e #ISA4EOD.

