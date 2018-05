Alimentaria 2018 consolida la partecipazione di visitatori ed espositori europei

Alimentaria Barcelona, una delle principali fiere alimentari, delle bevande e della ristorazione al mondo, ha chiuso la sua più grande edizione degli ultimi anni. L'esposizione ha infatti offerto all'industria alimentare una piattaforma di spicco per l'internazionalizzazione e gli affari, con un livello elevato di innovazione, facendo della gastronomia un fattore di differenziazione. L'Europa, con quasi 500 aziende espositrici e 21.500 visitatori professionisti provenienti da circa 30 Paesi, è stata il primo mercato chiave dell'evento, che si è svolto dal 16 al 19 aprile 2018 presso il Fira de Barcelona (Spagna).

Con una superficie espositiva netta di oltre 100.000 mq., l'organizzazione della fiera, avvenuta in concomitanza con Hostelco, l'esposizione internazionale di attrezzature per ristoranti, alberghi e ristorazione collettiva, ha fornito sia al settore della distribuzione che al canale HoReCa l'offerta più completa attualmente disponibile. Circa 4.500 aziende espositrici, di cui il 27% proveniente dall'esterno del territorio spagnolo, e oltre 150.000 visitatori professionisti hanno partecipato all'esposizione (il 30% internazionale).

Ad Alimentaria 2018, l'Italia ha riconfermato la sua posizione di primo Paese europeo per numero di visitatori, seguita da Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Andorra, Germania, Regno Unito, Belgio, Polonia e Danimarca. In questa edizione, le aziende italiane hanno anche conquistato la prima posizione nella classifica delle superfici espositive occupate, seguite da aziende portoghesi, belghe, tedesche e francesi.

Il principale mercato di riferimento per l'industria agroalimentare spagnola è quello dell'Unione Europea che, in base ai dati forniti dalla Federazione spagnola delle industrie alimentari e delle bevande (FIAB), riceve il 70% delle esportazioni dalla Spagna. La Francia è il principale mercato esterno per i prodotti spagnoli, con 4,3 miliardi di euro in acquisti nel 2016, seguita dall'Italia (3,4 miliardi), dal Portogallo (3,1 miliardi), dal Regno Unito (1,8 miliardi) e dalla Germania (1,6 miliardi). Olio d'oliva, carni suine, vino, pesce in scatola e dolciumi sono tra i prodotti spagnoli maggiormente esportati nei Paesi dell'UE.

Eccellenza nella gastronomia e nell'innovazione

Quasi 20.000 professionisti hanno partecipato a più di 200 attività svoltesi nel corso della fiera Alimentaria 2018. Tra i protagonisti d'eccezione, un gruppo selezionato di chef che vanta quasi 45 stelle Michelin (Carme Ruscalleda, Paco Pérez e Ángel León, per citarne alcuni), affiancati dai migliori esperti internazionali di vino, quali Jancis Robinson e Nick Lander, che hanno partecipato al salone Vinorum Think. Lo spazio The Alimentaria Hub è diventato un centro di conoscenza, tendenze, innovazione e business, nel quale hanno avuto luogo circa 12.500 incontri tra acquirenti internazionali e aziende espositrici.

