Alma annuncia il suo nuovo manipolo “Accentuate”, la nuova soluzione completamente automatica per il rimodellamento corpo per fornire risultati visibili e duraturi incrementando il ROI della clinica

Aderendo al concetto "il tempo è denaro", Alma riconosce il valore di riuscire ad ottenere il miglior risultato nel minor tempo possibile, consentendo ai professionisti di poter fornire trattamenti avanzati ed efficaci incrementando, allo stesso tempo, il ROI della propria clinica.

Il kit Accentuate, progettato per il rimodellamento corpo e skin tightening, è composto da due applicatori automatici ed un materassino complementare per il trattamento. Il kit è disponibile esclusivamente sulla piattaforma Accent Prime di Alma, e permette di offrire trattamenti personalizzati. I professionisti devono posizionare gli applicatori sul paziente, definire i parametri di trattamento ed il trattamento viene completato automaticamente. L'Accentuate può essere utilizzato su diverse aree di trattamento (addome, glutei, cosce, ecc.) con protocolli di trattamento distinti e definiti per ciascun applicatore.

Accentuate fornisce risultati ottimali se utilizzato in un protocollo combinato con l'applicatore UltraSpeed. Questa combinazione sinergica di tecnologie a radiofrequenza ed ultrasuoni permette di ottenere risultati efficaci e maggiormente significativi.

Noi, in Alma, consideriamo il comfort e la sicurezza del paziente tanto importanti quanto l'efficacia. Accentuate è progettato per soddisfare tutti e 3 i criteri: comfort, sicurezza ed efficacia:

L'Accentuate distribuisce l'energia RF omogeneamente sull'area trattata attraverso l'aria, senza contatto diretto con la pelle, evitando così qualsiasi effetto collaterale.

Durante il trattamento viene continuamente azionata una ventola di raffreddamento interna per garantire che la pelle del paziente rimanga asciutta e che il paziente sia sempre a suo agio

La temperatura di trattamento viene continuamente monitorata e stabilizzata, garantendo la sicurezza del trattamento anche quando il medico non è presente.

Riguardo Alma

Alma è una azienda innovatrice a livello mondiale per soluzioni laser, luce, a radiofrequenza e ad ultrasuoni per il mercato estetico e chirurgico. Consentiamo ai professionisti di offrire procedure sicure ed efficaci consentendo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all'avanguardia e clinicamente testati.

