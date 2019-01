Alma, un'azienda Sisram Medical, annuncia il lancio di Soprano Titanium all'IMCAS di Parigi - una reinvenzione dell'epilazione laser

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/812308/Alma_Lasers.jpg )

Soprano Titanium costituisce un'eccezionale esperienza di trattamento e garantisce una produttività ancora migliore per tutti gli interessati: il proprietario della piattaforma, l'esecutore del trattamento e il paziente stesso, con una combinazione di quattro eccellenti tecnologie brevettate:

3D , emissione simultanea delle tre lunghezze d'onda laser più efficaci per l'epilazione (755 nm, 810 nm e 1064 nm)

, emissione simultanea delle tre lunghezze d'onda laser più efficaci per l'epilazione (755 nm, 810 nm e 1064 nm) Quattro ™, un fascio di luce di grandissime dimensioni, che copre un'incredibile griglia di 600-900 cm[2], riducendo del 40% la durata del trattamento

™, un fascio di luce di grandissime dimensioni, che copre un'incredibile griglia di 600-900 cm[2], riducendo del 40% la durata del trattamento ICE Plus ™, il sistema di raffreddamento più avanzato, che combina le tecnologie di raffreddamento termoelettrico e a Inverter per offrire al paziente un trattamento senza precedenti

™, il sistema di raffreddamento più avanzato, che combina le tecnologie di raffreddamento termoelettrico e a Inverter per offrire al paziente un trattamento senza precedenti Smart Clinic, uno strumento di sviluppo commerciale basato su cloud, che potenzia i processi di gestione, riflettendo lo stato e la produttività della piattaforma in tempo reale, agevolando ottimizzazione e standardizzazione, e offrendo statistiche e dati autentici che consentano di prendere iniziative commerciali.

L'eccezionale gamma di funzioni di Soprano Titanium è ulteriormente arricchita dai doppi connettori in dotazione, che consentono l'utilizzo sequenziale di due applicatori separati, semplificando e abbreviando le procedure di trattamento.

"Siamo entusiasti di lanciare la nostra nuova piattaforma di epilazione, Soprano Titanium, che ridefinisce la tecnologia e la prassi dell'epilazione laser. Alma è nota a livello globale per le rivoluzionarie tecnologie di epilazione che ha presentato negli ultimi 12 anni, a partire dell'introduzione del metodo di trattamento SHR™, che ha modificato gli standard del settore, fino a 3D, il primissimo diodo che univa tre lunghezze d'onda laser in unico applicatore, coprendo l'intero ambito di trattamento (adatto per tutte le tipologie di pelle, le diverse tonalità della peluria e le varie profondità del follicolo) e ora con l'introduzione delle innovazioni Quattro™, ICE Plus™ e Smart Clinic", afferma Lior Dayan, CEO di Alma.

Soprano Titanium non è solo un capolavoro tecnologico, è anche un'icona del design, all'interno e all'esterno: dalla nuova interfaccia grafica fino al suo aspetto esterno. Venite a trovarci all'IMCAS di Parigi, il 31 gennaio, allo stand 107, per vedere in anteprima Soprano Titanium.

Informazioni su Alma

Alma è un produttore all'avanguardia di soluzioni laser, basate sulla luce, a radiofrequenza, al plasma e a ultrasuoni per applicazioni mediche ed estetiche. Forniamo ai professionisti gli strumenti per offrire trattamenti sicuri ed efficaci, consentendo nello stesso tempo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all'avanguardia e testati clinicamente.

https://www.almalasers.com



Per richieste dei media, contattare:

ICR Inc.

Jeff Pei

Tel: +86(10)6583-7514

E-mail: jianfeng.pei@icrinc.com

SOURCE Alma Lasers