Areas, Autogrill, Sighor ed SSP collaborano con il pluripremiato chef Marc Veyrat per creare un'esperienza culinaria unica nei ristoranti autostradali: Culin'Aires

Le società Areas, Autogrill, Sighor ed SSP hanno deciso di unire le loro esperienze nel settore dei viaggi e del catering per lanciare un ambizioso progetto collaborativo che prevede l'offerta di un'esperienza culinaria a chi viaggia su strada. Verranno proposti piatti raffinati, a base di prodotti locali e naturali, creati dal famoso chef francese Marc Veyrat. Culin'Aires metterà in risalto le competenze di Areas, Autogrill, Sighor ed SSP in quanto ristoratori e promuoverà le loro iniziative, nei cui obiettivi rientra un'alimentazione sana.