Areas è ora il principale operatore al dettaglio dell'aeroporto di Barcellona-El Prat

Areas prevede che l'apertura di questi 15 punti vendita aggiuntivi, che andranno a occupare una superficie di oltre 6.200 m[2] in entrambi i terminal, genererà un fatturato complessivo di circa 500 milioni di euro nei prossimi otto anni di contratto.

La nuova offerta di catering comprende una vasta gamma di proposte, con marchi locali come Boldú e Javier de las Muelas, prestigiosi marchi internazionali come Burger King, Exki, La Place e PAUL, rinomati marchi proprietari di Areas come Deli & Cia e COMO, e nomi che si sono dimostrati investimenti sicuri in altri aeroporti spagnoli, tra cui SantaGloria, MasQMenos e Dots Bakery. Allo stesso tempo, Areas aggiunge a questi servizi di ristorazione numerose proposte per lo shopping, con specialisti del cibo come Sibarium Delicatessen, Farga e Wonkandy, e prestigiosi marchi di moda e sport come Adolfo Domínguez e Adidas.

Pedro Fontana, Vice Amministratore delegato di Elior Group e CEO di Concession Catering Worldwide, spiega: "Con questo nuovo contratto, Areas diventa il principale operatore retail in uno degli aeroporti più importanti del mondo e rafforza la sua posizione di leader nel settore in Spagna. Questo successo è per noi ancora più significativo in quanto coincide con i festeggiamenti per il 50° anniversario della nostra azienda e riguarda la città di Barcellona, in cui mezzo secolo fa ha avuto inizio la nostra avventura."

