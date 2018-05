Armstrong e ZAFCO: il rinoceronte cavalca ancora in Europa

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/696399/Armstrong_Banner_Logo.jpg )

Armstrong Tyre, fondata nel 1912 da George F. Armstrong in New Jersey, si è ripresa da un lungo periodo di letargo. Il tradizionale brand americano un tempo era un'azienda Fortune 500 conosciuta per i suoi punti di forza di qualità e prestazioni dei prodotti. "Vogliamo rimanere fedeli alla tradizione di maestria di Armstrong ed è per questo che abbiamo stabilito un nuovissimo stabilimento produttivo non cinese all'avanguardia, con i migliori macchinari tedeschi e giapponesi, per fabbricare prodotti di qualità per auto passeggeri, camion e bus di qualità superiore e al top. Ciascun singolo pneumatico che lascia la nostra fabbrica viene sottoposto a radiografia per assicurare la massima qualità ", spiega Zafar Hussain, Direttore esecutivo di ZAFCO.

La gamma di pneumatici estivi per auto passeggeri include tre battistrada: BLU-TRAC PC (passeggeri), BLU-TRAC HP (prestazione ultra elevata) e TRU-TRAC SU (SUV). Il nome TRU-TRAC è un omaggio al popolarissimo battistrada TRU TRAC di Armstrong del XX secolo.

La gamma per veicoli passeggeri e camion leggeri di Armstrong Tyre incorpora il 'Programma di garanzia TUFF 360", una garanzia completa ispirata dall'amata mascotte di Armstrong, TUFFY il Rinoceronte. Oltre a una competitiva garanzia del fabbricante, TUFF 360 offre anche una garanzia sull'usura del battistrada con chilometraggio fino a 75.000 km oltre a una garanzia di rimborso incondizionato entro 30 giorni.

L'obiettivo della partnership fra ZAFCO e Van Den Ban è combinare i loro esclusivi punti di forza come fabbricanti e distributori per portare gli pneumatici Armstrong in Europa.

"Con Armstrong aggiungiamo ulteriore valore al nostro portafoglio. E creiamo valore per i nostri clienti sulla base della tradizione e della continuità con il futuro e con un'ampia gamma e qualità " aggiunge Frans van Lenten, direttore operativo di Van den Ban Group

Informazioni su ZAFCO

Fondato nel 1993, ZAFCO è un distributore leader nel mondo di pneumatici, batterie e lubrificanti con oltre 800 clienti in 83 paesi in tutto il mondo. I valori chiave dell'azienda sono la responsabilità sociale, la conservazione dell'ambiente, la salute e sicurezza dei propri dipendenti, associati e clienti.

