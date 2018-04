Aziende russe partecipano alla più grande fiera dei produttori di cavi e fili WIRE-2018

L'esposizione russa sarà presentata nel formato di un unico gruppo e diversi stand individuali delle seguenti aziende: "Micromesh Technologies" (regione di Orenburg), "Impresa di fabbricazione macchinari del Nord-Ovest" (Pushkin, San Pietroburgo). Quattro altre aziende russe avranno stand individuali: "Severstal-metiz" (Cherepovets); "Stabilimento per la lavorazione di metalli non-ferrosi Kamensk-Uralsky" (Mosca); "Stabilimento di leghe di precisione di Vladimir" (Vladimir, Mosca); "Istituto di ricerca scientifica di tutta la Russia per l'industria dei cavi" (Mosca).

I visitatori della fiera di Düsseldorf vedranno i macchinari per la produzione e la finitura di cavi e fili; strumenti e materiali ausiliari per i processi produttivi; materie prime, cavi e fili speciali; tecnologia di monitoraggio e misurazione; tecniche di controllo di produzione e attrezzature speciali. Un focus separato al WIRE-2018 sarà dedicato alla produzione dei cavi di fibra ottica. Questo è il settore a più rapida crescita e la sua domanda alimenta offerta e innovazione nell'industria dei cavi.

Incontri con partner stranieri, un seminario con il vice addetto commerciale della Federazione russa nella Repubblica federale tedesca, Viktor Ilsky, e la sessione domande e risposte con Alexey Kuranchev, direttore per il sostegno all'export metallurgico sono nell'agenda del programma commerciale.

Negli ultimi anni sono emersi trend positivi nella produzione di cavi e fili in Russia. Secondo la previsione degli esperti, le aziende russe saranno in grado di fornire più dell'80% del mercato domestico dei prodotti di cablaggio. Il vice capo dipartimento per la fabbricazione macchine utensili e investimenti per la fabbricazione dei macchinari del Ministero dell'Industria e del Commercio della Federazione russa Oleg Tokarev ha detto alla TASS che la quota di importazione è inferiore al 20%. Nello stesso tempo, la quota di esportazione rimane bassa. La partecipazione alla fiera WIRE-2018 permetterà ai produttori nazionali di cavi e fili di trovare nuovi clienti nei mercati europei e mondiali.

Per informazione : la fiera dei produttori di cavi e fili Wire and Cable Trade Fair (WIRE-2018) si terrà in Germania dal 16 al 20 aprile a Messe Dusseldorf. E' alla sua sedicesima edizione. Le aziende mondiali presenteranno tecnologie innovative, moderne apparecchiature industriali, così come beni industriali e servizi. L'esposizione coprirà un'area di oltre 65.000 metri quadrati. Si attendono circa 1200 espositori da 50 paesi.

FONTE Russian Export Center