BlueVoyant nomina Robert Hannigan Direttore Esecutivo di BlueVoyant Europe e Responsabile Globale della Strategia

"Il lavoro che sta facendo BlueVoyant è incredibilmente importante," ha dichiarato Hannigan. "Sono felice di assumere un ruolo più importante in BlueVoyant e per lavorare più da vicino con il team per proteggere le aziende dalla crescente minaccia degli attacchi cibernetici."

Nel ruolo di Direttore di GCHQ, incarico che ha avuto sino al 2017, Hannigan è stato alla guida del National Cybersecurity Centre (NCSC - Centro nazionale di sicurezza cibernetica) nazionale e si è occupato del monitoraggio del programma Active Cyber Defence (Difesa cibernetica attiva) nel Regno Unito. Robert ha lavorato in stretta collaborazione con le controparti italiane esperte in cibernetica nel suo ruolo di Direttore di GCHQ, creando solidi rapporti con i settori italiani che si occupano di sicurezza cibernetica italiana e spionaggio da segnali elettromagnetici. Nei suoi 20 anni di attività pubblica, Hannigan ha creato la prima strategia del Regno Unito per la sicurezza cibernetica. È stato Consigliere per la Sicurezza del Primo Ministro Gordon Brown, e si è occupato del monitoraggio della prima strategia nazionale per la sicurezza, operando come consigliere principale per il Primo Ministro Tony Blair per il processo di pace irlandese. Nel 2017 ha ricevuto la US Intelligence Distinguished Public Service Medal (Medaglia di distinzione per il servizio pubblico per le attività di intelligence degli Stati Uniti) e nel 2013 ha ricevuto gli onori della Regina Elisabetta per i servizi resi al Regno Unito per la sicurezza nazionale.

"L'ambiente delle minacce cibernetiche è diventato sempre più complesso, e le società devono dotarsi di capacità di difesa sofisticate e sempre attive," ha dichiarato Tom Glocer, Direttore Esecutivo di BlueVoyant e in precedenza Amministratore Delegato di Thomson Reuters. "BlueVoyant è stata creata per aiutare le organizzazioni a soddisfare queste richieste, grazie alla disponibilità di una serie di esperti in sicurezza cibernetica senza rivali e soluzioni uniche contro le minacce da spionaggio, per il loro rilevamento e la risposta."

"Robert rappresenta un grande talento per BlueVoyant, e siamo davvero felici di averlo alla nostra guida in Europa," ha dichiarato l'Amministratore Delegato di BlueVoyant, Jim Rosenthal. "BlueVoyant trarrà beneficio dalla straordinaria esperienza di Robert, che sarà disponibile in modo attivo e quotidiano, e nel suo ruolo di responsabile Globale della Strategia sarà alla guida della nostra offerta per sicurezza e spionaggio per i clienti in Europa e nel mondo."

La nomina di Hannigan consolida ulteriormente il team direttivo europeo di BlueVoyant. Gadi Goldstein diventerà Presidente di BlueVoyant Europa, dove sfrutterà la propria profonda esperienza cibernetica e di gestione operativa per mettere in collegamento i team statunitensi e israeliani con le attività aziendali europee in crescita, oltre a ricoprire il ruolo di Presidente del CdA di BlueVoyant Israel. Goldstein in precedenza aveva ricoperto il ruolo di Responsabile di Divisione nell'ufficio del Primo Ministro israeliano fino al 2012, dove la sua divisione tecnologica aveva contribuito con diverse importanti innovazioni nel settore dello spionaggio cibernetico. Continua a prestare i propri servizi per l'Ufficio del Primo Ministro quale membro del comitato di consulenza per il Direttorato Cibernetico Nazionale di Israele.

BlueVoyant è un fornitore di Intelligence contro le minacce, Sicurezza gestita, Indagini scientifiche cibernetiche, e di Risposta a incidenti con sedi in: New York; College Park, Maryland; San Francisco; Londra; Madrid; e Tel Aviv. Per maggiori informazioni su BlueVoyant visitare www.bluevoyant.com.

