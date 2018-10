Cecilia Rodriguez Testimonial Modasana

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776867/Cecilia_Rodriguez.jpg )

Gli ottimi prodotti 100% made in Italy realizzati da Modasana, hanno consentito nel tempo una fidelizzazione della clientela e una considerevole notorietà del marchio.

L'azienda ha supportato il brand con una rilevante operazione mediatica nel corso del primo semestre, sfruttando non solo i mezzi tradizionali come la carta stampata e il web, ma anche celebrity con mirati product placement.

Queste iniziative hanno tracciato la via e messo il management nelle condizioni migliori per compiere un ulteriore step di consolidamento, ovvero realizzare una nuovissima campagna pubblicitaria che vede come testimonial Cecilia Rodriguez.

La modella e showgirl argentina, attualmente fidanzata con Ignazio Moser, è quindi la protagonista in una serie di scatti d'immagine utilizzati per l'ADV 2018-19, attività rafforzata in modo significativo con azioni mirate di visual branding direttamente nei punti vendita.

