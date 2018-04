Codewise presenta la prima suite del settore gestita da intelligenza artificiale Ottimizzazione dell'abbinamento tra traffico pubblicitario e offerte

Questa nuova tecnologia consente agli esperti di digital e performance marketing e ai media buyer di agenzie e aziende di sfruttare al massimo le iniziative di gestione degli annunci online, grazie all'abbinamento automatico e in tempo reale tra traffico e le migliori offerte stimate. Ne derivano vantaggi concreti su più fronti: un aumento del ROI a due cifre; un enorme risparmio di tempo e budget da reinvestire nelle operazioni di gestione delle campagne; ed efficienza di scalabilità, grazie al volume potenzialmente illimitato di offerte che possono essere elaborate nel tempo.

"Il nostro motore basato su dati gestiti da intelligenza artificiale analizza le prestazioni delle campagne online, quindi calcola e applica automaticamente la distribuzione ottimale del traffico tra le diverse offerte con una precisione che i test A/B manuali non sono in grado di raggiungere, massimizzando il ROI, i guadagni per visita e il tasso di conversione", ha dichiarato Robert Gryn, CEO e fondatore di Codewise. "La tecnologia Offer Automation inclusa in Voluum consente di ottimizzare le campagne in tempo reale e in qualsiasi momento. Non è più necessario adeguare continuamente la strategia dei flussi di traffico ed è possibile contare su una capacità di elaborazione delle campagne e una scalabilità illimitate, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7."

"Fedeli al nostro approccio di centralità dall'esterno verso l'interno, abbiamo ascoltato con attenzione le richieste dei nostri clienti, che desiderano informazioni fruibili e flussi di lavoro automatizzati", ha dichiarato il Dottor John Malatesta, Responsabile commerciale e marketing di Codewise. "Stiamo quindi arricchendo progressivamente Voluum Tracker, la nostra piattaforma SaaS per la misurazione e l'ottimizzazione degli annunci, con funzionalità di intelligenza artificiale. La distribuzione manuale del traffico pubblicitario tra le varie offerte disponibili senza sapere quale sia l'offerta migliore comporta uno spreco di tempo e denaro e incide negativamente sulle prestazioni. Offer Automation implementa direttamente azioni intelligenti basate sui dati, grazie alle quali gli esperti di marketing possono massimizzare il loro impatto di business."

Informazioni su Codewise

Codewise è un'azienda in cui prospera il talento. Dal 2011 offre un ambiente collaborativo che promuove le soluzioni creative e la crescita, grazie alle quali ha realizzato le sue piattaforme tecnologiche pubblicitarie di punta: Zeropark, una soluzione per lo scambio di traffico basato sulle prestazioni, e Voluum, la soluzione di campaign tracking leader di mercato con una piattaforma DSP (Demand-Side Platform) pubblicitaria nativa. Codewise è una società di venture-building interamente autofinanziata, con sede a Cracovia, in Polonia, e uffici a Londra e Santa Monica. L'azienda impiega oltre 200 persone di talento e supporta clienti in oltre 190 paesi in tutto il mondo. www.codewise.com

Informazioni su Voluum

Voluum è una piattaforma di marketing completa per l'analisi delle prestazioni, il tracking, l'ottimizzazione e il media buying. La suite include Voluum Tracker, soluzione leader affidabile per il tracking delle prestazioni cross-screen, e Voluum DSP, una piattaforma DSP (Demand-Side Platform) pubblicitaria nativa integrata di nuova generazione. Voluum è lo strumento ideale per ottimizzare e scalare le campagne, grazie a funzioni quali il filtro antifrode, le whitelist e la generazione di report con velocità eccezionale. Basato su un potente database proprietario, dal settembre 2014 Voluum gestisce migliaia di clienti SaaS in oltre 190 paesi in tutto il mondo. www.voluum.com

Informazioni su Zeropark

Zeropark è una soluzione per lo scambio di traffico basato sulle prestazioni che collega in tempo reale inserzionisti, affiliati e team di media buying con fonti di traffico ad alte prestazioni. Offre traffico selezionato da redirect di domini parcheggiati, app per dispositivi mobili e pop-up Premium. Include solide opzioni di indirizzamento e potenti strumenti di ottimizzazione supportati da meccanismi di machine learning, il tutto in un'interfaccia intuitiva. Zeropark gestisce ogni giorno 150 milioni di visualizzazioni di annunci. www.zeropark.com

