comScore Annuncia il Lancio di Video Metrix® Multi-Platform in Italia per Misurare le Audience Video su Smartphone, Tablet e Desktop

"Attualmente quasi la metà degli user italiani usufruisce dei contenuti digitali da più di un device e la maggioranza multi-piattaforma continua a crescere. I produttori di contenuto e gli inserzionisti necessitano di un modo costante e fidato per valutare le audience e fare affari in un mondo tecnologicamente neutrale," afferma Anubhav Mehrotra di comScore. "L'introduzione di Video Metrix Multi-Platform segna un'ulteriore importante conquista nella misurazione cross-piattaforma."

L'introduzione del prodotto comScore VMX MP di misurazione di video consente ai clienti di:

Ottenere una visione d'insieme del pubblico di telespettatori di contenuti video competitvi Quantificare il pubblico totale, in aumento e deduplicato su smarphone, tablet e desktop Comprendere come l'engagement differisca sulle varie piattaforme per monetizzare e pianificare con più efficacia

"Misurare correttamente l'audience sui diversi dispositivi è oggi indispensabile" dice Andrea Lamperti, direttore dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano. "Disporre anche di misurazioni multi-platform per il formato Video, che è notevolmente cresciuto nella diffusione e nella fruizione da parte degli utenti italiani sia come contenuto di entertainment sia come spazio pubblicitario, permette a tutti gli attori del mercato di conoscere ancora meglio ciò che avviene sui diversi device."



Video Metrix Multi-Platform fa affidamento al framework Unified Digital Measurement (UDM), un approccio ibrido di misurazione che utilizza panels insieme a misurazioni dirette da publisher video con tag Census. I publisher di contenuto video interessati a partecipare a misurazioni multi-piattaforma di video possono assicurare una copertura approfondita delle proprie abitudini di visualizzazione implementando i tag di Census e gli SDK mobile di comScore. Per saperne di più sul tagging potete contattare il vostro rappresentante in comScore. Per maggiori informazioni su Video Metrix Multi-Platform, visitate: www.comscore.com/ita/VideoMetrixMP oppure contattateci qui.

