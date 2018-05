DELSEY Paris “What Matters Is Inside”

Come in un racconto, questo film di animazione racconta la storia di un giovane trentenne la cui vita è scandita dai ritmi del lavoro. L'improvvisa scomparsa del padre esploratore lo condurrà fino in Messico, alla ricerca di una valigia dal contenuto misterioso. Ma, una volta arrivato, la valigia risulta scomparsa.

Grazie al nuovo sistema integrato alla valigia, connessa e geolocalizzabile dal marchio francese di valigeria, il protagonista sarà in grado di rintracciarla in ogni angolo del pianeta. Localizzare la propria valigia non è mai stato così semplice come con DELSEY Paris.

« DELSEY è sempre stata all' ascolto dei suoi utilizzatori, proponendo bagagli innovativi per consentire loro di viaggiare serenamente e con stile. Ultimo esempio: lo scorso marzo è stata lanciata la nostra valigia che risponde alle esigenze dei viaggiatori ultra connessi. E' dotata di svariate funzioni, tra le quali un sistema di geolocalizzazione, grazie ad un tracker inserito nel bagaglio e un'applicazione dedicata che consente di sapere, in ogni momento, dove essa si trova.

Abbiamo voluto realizzare un film che potesse evocare i valori del nostro marchio: innovativo, umano, sensibile, aperto alle nuove esperienze e dedicato alle emozioni suscitate dal viaggio.

Il formato del video ci consente di capitalizzare sull'ecosistema digitale e sulle grandi piattaforme di diffusione video, affinché tutti i viaggiatori possano conoscere la nostra storia».

Florence Ferreira, Brand & Digital Manager DELSEY Paris

CHATELET AIR

Con il suo stile retrò ed inimitabilmente parigino, la valigia Chatelet Air, garantisce viaggi in assoluta serenità. Questa valigia è stata studiata nei minimi dettagli: cerniera lampo ultra sicura, interni sofisticati, comfort senza pari nel trasporto.

Tracker internazionale venduto separatamente con abbonamento.

Ulteriori dettagli sui modelli Chatelet Air sono disponibili sul sito Delsey.com

A proposito di DELSEY Paris

We care for what you care for

Dal 1946, realizziamo prodotti che si prendano cura dei vostri effetti personali più preziosi.

Affinché ogni viaggio DELSEY vi trasmetta la voglia di farne uno nuovo.

http://www.delsey.com/it/it/home

