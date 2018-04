Dialo.ga si garantisce un volume di vendite pari a 62 milioni di euro nel 2018 grazie all'integrazione della tecnologia WebRTC e Intelligenza Artificiale

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/458733/Dialoga_Logo.jpg )



Le vendite del 2017, e soprattutto i contratti del 2018, sono in gran parte il risultato della sfida che l'azienda si propose tre anni fa di sviluppare la propria piattaforma di comunicazione audio, video e di messaggistica in tempo reale basata sul protocollo WebRTC, così come dello sforzo nella ricerca e sviluppo nel campo dell'Intelligenza Artificiale (Deep Learning), focalizzato sulle aree di assistenza e servizio clienti. Tutto questo accompagnato dalla nascita della nuova società del gruppo, chiamata Utopia.AI, in cui un un nutrito gruppo di scienziati e ricercatori specializzati in Deep Learning sviluppa la propria attività.

Tutti i servizi sono presentati mediante proprie applicazioni o attraverso la loro integrazione in applicazioni di terze parti, grazie all'implementazione di una piattaforma di inserimento denominata parthenon.io, dove i programmatori hanno i kit di sviluppo necessari per sfruttare le risorse di comunicazione ed intelligenza artificiale del gruppo.

Oltre all'ottima evoluzione nelle diverse aree di attività, nel 2017 Dialo.ga è diventata l'unico operatore di telecomunicazioni al mondo con una propria rete in 29 Paesi, con oltre un miliardo di potenziali clienti. A tal proposito, la società ha confermato che continuerà con l'espansione globale dei propri servizi nel corso del 2018, con l'Europa dell'Est e il Sud America come obiettivi principali.

Questa crescita continua si è concretizzata durante il primo trimestre del 2018 con l'apertura di due nuovi uffici commerciali e di assistenza clienti a Miami e Bordeaux. Queste ubicazioni sono fondamentali per i piani dell'operatore di aumentare la propria presenza fisica nel continente americano e nell'Europa meridionale. I primi passi di questa nuova fase di espansione si fecero già alcuni mesi fa, quando la società annunciò l'apertura di una nuova sede a Venezia.

