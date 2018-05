Dubai si attiva per onorare i pionieri della conoscenza con il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Award da un milione di dollari

Il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award ha annunciato che è ora possibile presentare le candidature. La quinta edizione del programma annuale sarà dedicata agli individui e alle organizzazioni a livello globale che hanno aperto la strada a nuove forme di diffusione della conoscenza a vantaggio dell'umanità.

Organizzato dalla Mohammed bin Rashid Knowledge Foundation (MBRF), il concorso da 1 milione di dollari mira a costituire un'economia della conoscenza solida stimolando la creatività e l'innovazione e celebrando la conoscenza e l'imprenditorialità in vari settori, tra cui l'istruzione, la ricerca scientifica, le tecnologie della comunicazione, la stampa, l'editoria e la documentazione. Al concorso possono partecipare individui e organizzazioni del settore pubblico e privato provenienti dagli EAU, dalla regione e dal resto del mondo.

"Fin dalla sua istituzione, il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award ha aiutato gli EAU ad affermarsi come leader nella promozione di società orientate alla conoscenza, dando l'esempio attraverso l'uso della conoscenza per la creazione di piani e strategie in grado di garantire un futuro migliore per tutti", ha dichiarato Sua Eccellenza Jamal bin Huwaireb, CEO di MBRF e Segretario Generale del concorso.

Con la scadenza fissata il 25 giugno 2018, le candidature possono essere inviate dal sito ufficiale del concorso: knowledgeaward.org, con criteri di iscrizione che stabiliscono che gli individui o le organizzazioni candidati devono aver apportato un contributo significativo e misurabile alla diffusione della conoscenza e all'industria della conoscenza in una delle categorie del concorso. Le candidature devono essere accompagnate da lettere di referenti competenti nel settore e da documentazione di supporto.

Il contenuto delle candidature deve essere conforme agli standard e all'etica della ricerca scientifica, all'integrità e ai diritti di proprietà intellettuale; le candidature scritte saranno accettate esclusivamente in lingua araba o inglese. Le candidature che non soddisfano tutte le condizioni non saranno accettate.

Il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award è aperto ai candidati che hanno vinto il concorso negli anni precedenti, a patto che soddisfino le condizioni richieste, ma non può essere conferito alla memoria. Il consiglio direttivo ha il diritto di revocare il riconoscimento conferito a qualsiasi parte in caso di violazione delle condizioni del riconoscimento, degli standard di ricerca scientifica, dell'etica, dell'integrità scientifica o della proprietà intellettuale, o di qualsiasi altra violazione ritenuta sostanziale e significativa dal consiglio direttivo.

