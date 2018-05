E-commerce, arriva JoyJar e i pacchi si ricevono anche se sei fuori casa o ufficio

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/689166/JOYJAR.jpg )



A risolvere il problema ci ha pensato l'italiana JoyJar, il primo servizio che permette di ricevere pacchi e lettere anche quando non si è a casa o in ufficio, in qualsiasi momento e da tutti i siti di shopping online tramite l'uso di armadietti a chiusura digitale con codice segreto da posizionare nel condominio o in azienda.

Il servizio è semplice ed intuitivo. Il corriere o un addetto interno può depositare il pacco in arrivo all'interno dell'armadietto, chiamato Smart Locker JoyJar, selezionando sul touch-screen il nome del destinatario. JoyJar invia immediatamente una notifica sullo smart-phone del destinatario, indicando un codice segreto a 6 cifre da usare per il ritiro. I dipendenti o gli inquilini possono quindi ritirare con comodo i propri pacchi al loro rientro, a casa o in ufficio.

L'armadietto, connesso al Cloud, è gestito tramite una web-app di Business Analytics: la piattaforma IOT (Internet of Things) cattura il flusso di dati provenienti dai sensori nel locker, garantendo la tracciabilità di ogni operazione e la totale sicurezza dei pacchi.

Grazie al servizio di JoyJar, dipendenti ed inquilini ottengono così importanti benefici come libertà , sicurezza, privacy.

La libertà di poter fare acquisti online, senza preoccuparsi di organizzare la consegna a domicilio o di dover attendere a casa i corrieri, la sicurezza che i pacchi non andranno persi e un alto grado di privacy nei propri acquisti.

Dipendenti e inquilini più felici quindi, riducendo contemporaneamente sia i costi per lo smistamento interno che il carico di lavoro degli addetti alla reception.

Il servizio è disponibile con un canone mensile tutto compreso, senza necessità d'investimenti in hardware e software e con attivazione direttamente online.

Per saperne di più su JoyJar è disponibile il sito internet http://www.joyjar.it

Riguardo JoyJar

JoyJar S.r.l. è un'azienda di Gruppo Selyon S.r.l., attivo da 15 anni sul mercato delle soluzioni Cloud per la logistica, la supply-chain e l'IOT.

