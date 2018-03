Eatsready, la lifestyle App che ti permette di pre-ordinare e pagare quello che vuoi dallo smartphone raccoglie complessivamente 1.2 milioni di euro

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/656984/Eatsready_Logo.jpg )

Dopo il grande successo statunitense di catene come Starbucks, McDonald's, Shake Shack o Taco Bell, in soli 6 mesi Eatsready ha chiuso partnerships con più di 170 ristoranti solo a Milano.

Eatsready fondata da Giacomo Alpago, Fabio Manola e Luciano De Franco ha appena chiuso un round di investimento di 800 mila euro, portando la raccolta totale a più di 1.2 milioni di euro. Tra gli investitori sono presenti: Riccardo Bruno (Presidente del consiglio di amministrazione), Maria Elena Cappello, Boost Heroes, Copernion (Venture Capital internazionale con sede in Spagna), Davide Corradi, Francesco Signoretti... L'operazione e' stata seguita da Angelo Romano e Giulia Bergamasco dello studio legale La Torre Morgese Cesare Rio.

Il CEO, Giacomo Alpago, afferma che: "I fondi serviranno ad espandere il team, aumentare la presenza in piu' citta', sviluppare nuove funzionalità come un programma di loyalty, diventando così sempre più vicini alle esigenze dei clienti a beneficio della nostra community - con l'obiettivo di diventare sempre di più una lifestyle app".

Perché' limitarsi al pagamento tramite mobile wallets quando, attraverso Eatsready, si ha la possibilità di pre-ordinare e selezionare l'orario esatto di ritiro, senza costi aggiuntivi ed evitando il rischio di trovarsi in coda, o ancora peggio, di non trovare disponibilità? Come riportano alcuni studi di Business Insider, Digital McKinsey e PYMNTS, nel 2018 il 40% dei ricavi della ristorazione saranno generati da mobile: una persona su tre preferisce ordinare, e pagare, direttamente dal proprio smartphone ovunque si trovi, dall'università al posto di lavoro.

L'app è semplice ed intuitiva, attraverso la mappa l'utente può scoprire i migliori ristoranti nelle vicinanze, consultare i menu, scegliere e personalizzare il proprio ordine e pagare indicando l'orario di arrivo. Uno volta inviato l'ordine, l'utente riceve la conferma dal ristoratore attraverso una notifica. A questo punto, non gli resta che recarsi al ristorante dove, usufruendo delle corsie preferenziali per evitare qualsiasi attesa, potrà identificarsi tramite il Pick-up Point dotato di tecnologia NFC e QR code. Tutto questo avviene in pochi minuti e con pagamento in app, facilitando le vendite del ristorante e i desideri del consumatore tramite la gestione digitale dei flussi delle code, dei pagamenti e sistemi di analitiche. Come sostiene Margot, responsabile marketing: "Offrendo un servizio volto a facilitare la vita di tutti i giorni, sia per i commercianti nel processo di digitalizzazione sia per i clienti ottimizzando l'esperienza d'acquisto"

La versatilità di utilizzo di Eatsready ha richiamato l'attenzione non solo di molti ristoratori, bensì anche di stadi, multinazionali e servizi nel mondo della mobilità per offrire questo innovativo servizio ai propri clienti. Infatti, per esempio, Eatsready, tramite un accordo con il consorzio Vero Volley, ha esordito alla Candy Arena, permettendo ai fans di pre-ordinare, pagare e ricevere comodamente il proprio ordine al posto durante le partite di pallavolo di Serie A.

Per utilizzare l'app su Apple Store, Google Play Store o Web e' semplicissimo: basta registrarsi e associare un metodo di pagamento. A Milano sono già presenti ristoranti come: God Save the Food, Pescaria, Hamericas, I Love Poke, C'era una volta una Piada, Fatto bene Burger e molti altri… Vi invitiamo a provare il servizio con un buono sconto sul primo ordine del 20% utilizzando il codice 20EATSREADY (valido fino a fine Aprile 2018).

More info: eatsready.com

FONTE Evinrude Due Srl