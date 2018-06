Eccitazione, ritmo e tecnologia; SEAT presenta due versioni esclusive di Ibiza e Arona con audio BeatsAudio

Urbani con uno spirito giovane. Questa descrizione riflette alla perfezione i modelli SEAT Ibiza e Arona, e Beats by Dr. Dre, un marchio che ha cambiato il modo di ascoltare musica. SEAT e Beats hanno dato inizio alla loro collaborazione lo scorso anno, offrendo BeatsAudio come opzione per vari modelli della gamma: Mii, Ibiza, Leon, Arona e Ateca. Ora la collaborazione tra SEAT e Beats compie un ulteriore passo avanti con il lancio di due versioni esclusive dei suoi modelli più giovani e urbani: Ibiza e Arona Beats.

I modelli SEAT Ibiza e Arona Beats saranno presentati per la prima volta al pubblico durante l'evento Primavera Sound, uno dei più importanti festival musicali con il patrocinio strategico di SEAT. Tramite questa alleanza con Primavera Sound, SEAT rafforza il suo impegno nei confronti della musica e i suoi legami con la sua città natale, Barcellona, dove la casa automobilistica partecipa anche a eventi di livello mondiale come il Mobile World Congress o lo Smart City Congress.

I modelli Ibiza e Arona Beats sono dotati di una serie di dettagli estetici e caratteristiche uniche, oltre a un sistema audio premium che vi permette di ascoltare la vostra musica preferita come se foste in studio insieme ai vostri artisti preferiti.

Il pacchetto di dotazione standard include il sistema Full Link (MirrorLink, Android Auto e CarPlay) per collegare lo smartphone e l'auto nel modo più rapido ed efficiente. I modelli Ibiza e Arona Beats saranno inoltre dotati del nuovo cruscotto digitale SEAT, il display interattivo completamente personalizzabile dal guidatore tramite il volante multifunzione o il sistema di infotainment in base alle sue preferenze.

I modelli Ibiza e Arona Beats saranno anche dotati di fari LED DRL (Daytime Running Lights) e Full-LED, sedili dal design esclusivo, griglia per i fendinebbia e modanature cromate sui finestrini. All'interno dell'auto, sarete accolti dai nuovi pannelli illuminati appositamente progettati per Ibiza e Arona Beats, oltre che dalla straordinaria luce ambientale ora disponibile nei colori arancione e bianco. Tutte queste caratteristiche esclusive di Ibiza e Arona Beats saranno contraddistinte dal logo BeatsAudio sul bagagliaio.

Altri segni distintivi di SEAT Ibiza e Arona Beats saranno gli specchietti retrovisori laterali Eclipse Orange, un colore utilizzato anche per i fari fendinebbia dell'Ibiza. All'interno, il telaio della radio, il cambio, il volante e le cuciture del freno a mano saranno anch'essi disponibili in Eclipse Orange. I pannelli porta interni saranno disponibili nel colore Ice Metal, così come la console (solo nel modello Arona in questo caso).

Questi due modelli saranno disponibili in un nuovo colore: Magnetic Tech. La gamma totale di cinque colori sarà completata con: Eclipse Orange, Urban Silver, Midnight Black e Nevada White. Le Arona Beats saranno anche disponibili con tre opzioni bicolore nelle tonalità Nevada White con il tettuccio in Midnight Black, Eclipse Orange o Magnetic Tech.

Il sistema audio premium BeatsAudio di serie sui modelli Ibiza e Arona Beats è dotato di un amplificatore a 12 canali da 300 watt, un processore di segnale digitale e 7 altoparlanti premium; due tweeter nei montanti A e due woofer nelle portiere anteriori, due altoparlanti a banda larga nella parte posteriore, e un subwoofer integrato nella ruota di scorta.

Ibiza e Arona Beats saranno lanciate nell'ultimo trimestre del 2018.

SEAT Ibiza Beats Modello Emissioni (g/Km) Consumo (l/100 Km) 1.0 MPI 75 PS 112 4,9 1.0 TSI 95 PS 106 4,7 1.0 TSI 115 PS 108 4,7 1.0 TSI 115 PS DSG 108 4,7 1.6 TDI 80 PS 99 3,8 1.6 TDI 95 PS 99 3,8 1.6 TDI 95 PS DSG 103 4 1.6 TDI 110 PS 102 3,9

SEAT Arona Beats Modello Emissioni (g/Km) Consumo (l/100 Km) 1.0 TSI 95 PS 112 4,9 1.0 TSI 115 PS 114 5 1.0 TSI 115 PS DSG 114 5 1.6 TDI 95 PS 106 4,1 1.6 TDI 95 PS DSG 109 4,2 1.6 TDI 115 PS 107 4,1

