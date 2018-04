Eliminalia: Il diritto all'oblio online per politici e imprenditori

Ci sono sempre più persone interessate a cancellare alcune notizie online per tutelare il proprio diritto all'oblio. Eliminalia nasce proprio per questa necessità creata dall'avvento di internet e si impegna a cancellare qualsiasi informazione, articolo o commento che appaia nella rete e che non sia gradito ad una persona o ad un'impresa. Questo servizio ha suscitato un forte interesse per politici e imprenditori che vogliono fare scomparire il proprio passato da internet.

Ogni anno notiamo un incremento considerevole della domanda dei nostri servizi. Questo 2018 riteniamo di avere tra 2.500 e 3.000 clienti di cui almeno il 30% saranno politici e imprenditori, assicura Dídac Sánchez, presidente di Eliminalia.

Il business ha alla base il diritto all'oblio - in relazione al habeas data - e la protezione dei dati personali. Il suo fondatore e presidente difende il diritto che ha il titolare di un dato personale, a cancellare, bloccare o rimuovere un'informazione personale che si considera obsoleta per il tempo trascorso o che in qualche modo compromette il libero esercizio di alcuni dei suoi diritti fondamentali.

Il progetto Eliminalia nacque dall'esperienza personale del suo fondatore. Quando creò la sua prima impresa, Sánchez vide come il suo passato influiva direttamente nella decisione dei suoi possibili clienti al momento di acquistare i suoi servizi.

I potenziali clienti cercavano online il mio nome nel motore di ricerca e usciva un'informazione su delle molestie di cui ho sofferto nell'adolescenza. Questa informazione riduceva la fiducia. Il nostro progetto elimina i dati negativi di persone e imprese entro tre mesi. I costi del servizio variano a seconda della difficoltà, chiarisce il fondatore di Eliminalia.

