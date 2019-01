eyetime è Team Partner ufficiale di Mika Brageot

VERONA, Italia, January 29, 2019 /PRNewswire/ --

In prossimità dell'avvio del campionato 2019 della Red Bull Air Race, eyetime, lo sviluppatore dell'app che favorisce i rapporti sociali e da cui prende il nome, e Mika Brageot, il più giovane pilota di Master Class del compionato di Red Bull Air Race, hanno annunciato una collaborazione.

Voli spettacolari con velocità fino a 370 km/h davanti agli occhi di milioni di tifosi. Il campionato mondiale del Red Bull Air Race è una gara ad alta velocità e a bassa quota, che vede la partecipazione dei migliori piloti del mondo. Questi si esibiscono in acrobazie che prevedono velocità ed elevata precisione. eyetime continua a dare il suo supporto a questo campionato di fama mondiale. Dopo essere stata partner, lo scorso anno, della sesta tappa del Red Bull Air Race a Wiener Neustadt, quest'anno eyetime sarà per la prima volta Team Partner ufficiale della stagione 2019 del pilota emergente Master Class, Mika Brageot, che sarà presente alla partenza come #11RACING Team eyetime.

"Mika, che nella passata stagione, il suo secondo campionato, si è qualificato al quarto posto, è uno dei piloti acrobatici più talentuosi del momento. Proprio come lui porterà una ventata di novità nel campionato per i prossimi anni, anche noi abbiamo adottato nuove misure nel mondo della comunicazione digitale. Siamo molto lieti di essere partner del suo glorioso Team", sottolinea Aleksandra Gieracz, Operating Manager eyetime.

"eyetime è un'app innovativa ricca di opportunità. La collaborazione con eyetime ci dà l'opportunità di affinare la comunicazione con i nostri fans. Ci impegneremo quanto più possibile per trasmettere loro i tempi più veloci e i risultati migliori. Il podio è già là che ci aspetta e io non vedo l'ora di tornare in pista con il supporto del nostro nuovo partner", annuncia entusiasta Mika Brageot.

La fusoliera del velivolo #11RACING MSX sarà decorata con il logo eyetime e catalizzerà l'attenzione dei tifosi all'apertura della stagione ad Abu Dhabi l'8 e il 9 febbraio.

Sempre bene informati con i canali eyetime

L'app eyetime combina i canali social con la messaggistica istantanea. L'app, disponibile per Android e iOS, non solo offre molteplici opportunità per mettersi in contatto con altre persone, ma dispone anche di numerose funzioni personalizzabili. Grazie a questa recente collaborazione, migliaia di tifosi della Red Bull Air Race e di Mika Brageot beneficeranno di esclusivi canali eyetime: su Red Bull Air Race Channel e su Mika Brageot #11RACING Channel troveranno costantemente le informazioni aggiornate sulle gare.

Su eyetime

eyetime International Ltd. con sede a Londra adotta nuove misure nel campo della comunicazione digitale. Con lo sviluppo dell'app eyetime, che unifica la comunicazione quotidiana tramite social media, messaggistica istantanea e telefonate, eyetime International Ltd. già oggi offre un mondo virtuale per il futuro. Ulteriori informazioni sull'app eyetime si trovano su http://www.eyetime.com.

