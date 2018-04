Florius offre un'esperienza cliente eccellente, online e omnicanale con Avaya e Dimension Data

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/679361/Florius_Avaya_Dimension_Data.jpg )



Questa azienda, con 70 anni di storia alle spalle, punta a migliorare l'esperienza cliente, e la capacità dei propri 185 dipendenti di potenziare le interazioni con i clienti. Per velocizzare la verifica delle pratiche ipotecarie, Florius aveva bisogno di aggiornare il funzionamento del proprio contact center, per incrementare la flessibilità, il supporto alle interazioni multicanale e per dare una visione più olistica del percorso del cliente. L'obiettivo commerciale era fornire un'esperienza cliente migliore, personalizzata e omnicanale, supportata da funzioni digitali.

"Il percorso del cliente è molto importante per noi", ha dichiarato Seif Alhamrany, a capo del Team di consulenza di Florius. "Ci impegniamo ad elaborare rapidamente le richieste ipotecarie, pertanto dobbiamo mettere il cliente al centro, avere rapido accesso alla maggior quantità di informazioni possibile e processi quanto più possibile automatici".

L'upgrade prevedeva l'integrazione delle soluzioni del Contact Center Avaya con il sistema CRM dell'azienda. L'aggiunta di Avaya Breeze consente a Florius di innovare rapidamente, e di sfruttare Snap-in pre-realizzati e pronti all'uso, oltre a creare e integrare velocemente e facilmente applicazioni per un'esperienza cliente differenziata.

"Lavoriamo con Avaya da tempo. Un anno fa abbiamo iniziato la conversazione con Dimension Data riguardo allo sviluppo di un piano d'azione che ci consentisse di lavorare meglio con i clienti e ottenere ancora di più dalla piattaforma Avaya innovativa ed efficiente già in nostro possesso", ha raccontato Alhamrany.

Il sito web di Florius è diventato operativo a marzo con nuove funzioni WebRTC, video e co-browsing, facilitate dagli Snap-in di Avaya Breeze. Con un'esperienza cliente personalizzata e omnicanale che la distingue dalla concorrenza, Florius sta già guardando al futuro, con la possibilità di includere funzioni di intelligenza artificiale e altre tecnologie nuove o emergenti.

"Non ci fermeremo qui", ha detto Alhamrany. "Lo vediamo come un progetto continuativo per soddisfare i nostri clienti. Stiamo già parlando di nuove iniziative e del tipo di innovazioni che vedremo. Per quanto mi riguarda, tutto è possibile".

CONTATTO: Iman Ghorayeb, +971-4-404-8275, ighorayeb@avaya.com

FONTE Avaya Newsroom