Ford premia Caresoft Global ai 20esimi World Excellence Awards annuali

Caresoft Global è stata premiata come fornitore globale top-performing per Ford Motor Company ai 20esimi Ford World Excellence Awards annuali. Solo 88 aziende sono state scelte come finaliste su migliaia di fornitori Ford nel mondo.

Caresoft Global è stata insignita di uno Smart Pillar - World Excellence Award dal vice presidente esecutivo e presidente delle operazioni globali di Ford Motor Company Joe Hinrichs, e da Hau Thai-Tang, vice presidente esecutivo sviluppo prodotto e acquisti.

"Siamo grati a Ford Motor Company, icona globale dell'industria automobilistica, per il riconoscerci come fornitore top nello Smart Brand Pillar di tecnologia e innovazione. Ford è stata la prima casa automobilistica ad implementare la nostra nuova tecnologia che ha rivoluzionato il processo di benchmarking relativo al design ingegneristico e all'architettura dei veicoli," ha detto Mathew Vachaparampil, AD di Caresoft Global. "Questo premio comporta anche molta responsabilità poiché dobbiamo continuare su questi alti standard di innovazione, realizzazione, qualità e corporate governance."

"I nostri World Excellence awards premiano i risultati straordinari dei fornitori top-performing di Ford Motor Company in tutto il mondo," ha detto Hau Thai-Tang. "Fornitori come Caresoft Global sono cruciali per il costante successo di Ford nel procedere verso il nostro obiettivo di diventare l'azienda di mobilità più affidabile del mondo."

I premiati sono stati insigniti per aver raggiunto i più alti livelli di eccellenza globale in varie categorie, come:

Primary Brand Pillars - qualità, ecologia, sicurezza e intelligenza

Princìpi di Aligned Business Framework incentrati su qualità, realizzazione, valore e innovazione

Lincoln Luxury

Supplier Diversity Development

Informazioni su Caresoft Global

Caresoft Global è una società di ingegneria e software a forte impronta tecnologica che opera nelle aree di valutazione competitiva, ingegneria, realtà virtuale e aumentata, analisi del valore e ingegneria del valore. Caresoft produce valore in R&S, sviluppo prodotto, ottimizzazione dei costi e manifattura. Caresoft Global ha una vasta presenza globale con oltre 21 uffici in 12 paesi sparsi in Nord America, Europa, Asia e Sud America. Caresoft dispone di oltre 1500 ingegneri e lavora con i più importanti produttori di auto OEM, veicoli commerciali e fuori strada.

Informazioni su Ford Motor Company

Ford Motor Company è un'azienda globale con sede a Dearborn, Michigan. L'azienda disegna, produce, commercializza e fornisce assistenza su una linea completa Ford di auto, camion, SUV, veicoli elettrici e auto di lusso Lincoln, fornisce servizi finanziari attraverso Ford Motor Credit Company e persegue posizioni di leadership nell'elettrico, nei veicoli autonomi e soluzioni di mobilità . Ford dà lavoro a circa 202.000 persone nel mondo. Per maggiori informazioni su Ford, i suoi prodotti e Ford Motor Credit Company, si prega di visitare http://www.corporate.ford.com.

