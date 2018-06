Franchi Sementi ha aperto il proprio capitale all'acquisizione da parte di Verisem Distribution per creare una posizione leader sul mercato italiano delle sementi

Azienda a conduzione familiare dalla sua fondazione nel 1783, con sede in Grassobbio, provincia di Bergamo, Franchi Sementi offre oltre 750 varietà diverse di colture a clienti italiani ed europei. Le varietà offerte comprendono ortaggi, cereali, legumi, erbe aromatiche, fiori e prati, nonché varietà ibride selezionate. La società opera dalla sua struttura di produzione e magazzinaggio a Grassobbio, in provincia di Bergamo.

Dopo la chiusura dell'operazione, Giampiero Franchi continuerà nel ruolo di Amministratore Delegato di Franchi Sementi ed assumerà il ruolo di responsabile di Verisem Distribution e diventerà azionista del Gruppo. A supporto del progetto lo affiancheranno Giuseppe Tumedei (Amministratore Delegato Europeo) e Stefano Loreni (Direttore Finanziario di Gruppo).

Philippe Rousseau, Amministratore Delegato di Gruppo, ha dichiarato: "La combinazione di Franchi Sementi con la nostra attività in Italia ci permetterà di catturare le significative opportunità di crescita in questo fondamentale segmento di mercato con la fornitura di maggiori varietà assieme ad una miglior assistenza e supporto del settore. Uno dei maggiori benefici di questa combinazione è il poter dare il nostro benvenuto nella famiglia Verisem a Giampiero Franchi e ai dipendenti di Franchi Sementi. In particolare, l'esperienza e il dinamismo commerciale di Giampiero ci permetteranno di aumentare la nostra quota in questo mercato competitivo. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui e con il resto del team Franchi Sementi nel portare avanti la nostra missione di offrire una gamma differenziata di sementi di alta qualità ai coltivatori specializzati di tutta l'Europa".

Giampiero Franchi, Amministratore Delegato di Franchi Sementi, ha detto: "Dopo aver lavorato come azienda a conduzione familiare per oltre 200 anni, siamo lieti di aver stretto con Verisem questo accordo che permetterà a Franchi Sementi di prosperare negli anni a venire. Nell'ambito di Verisem, avremo le risorse, i sistemi e le capacità di cui abbiamo bisogno per continuare a far crescere la nostra attività nel mercato odierno. I nostri dipendenti continueranno a essere fondamentali per la nostra attività e continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti. Verisem ha una forte presenza in Italia e conosce bene la nostra società, avendo lavorato con noi per molti anni. Assieme, rafforzeremo l'eredità che la mia famiglia ha creato nel corso di sette generazioni".

Verisem è leader mondiale nella produzione, confezionamento e distribuzione di sementi di ortaggi per il mercato professionale, semi-professionale e hobbistico di tutto il mondo, svolge inoltre un importante ruolo nella moltiplicazione del seme su contratto a un insieme variegato di società sementiere di tutto il mondo. Il Gruppo ha acquisito nel corso degli anni competenze tecniche su oltre 90 tipologie diverse di varietà che si possono declinare in oltre 2.000 tipologie di semi, tra cui fagioli, cavoli, carote, cicoria, coriandolo, cipolle, piselli, ceci e ravanelli. Il Gruppo oggi è presente con proprie sedi in Olanda, Italia, Francia e Stati Uniti e offre servizi di produzione ai clienti di oltre 90 diversi paesi di tutto il mondo.

Un leader mondiale specializzato negli investimenti sul settore del Agrobusiness, Paine Schwartz Partners ("PSP") è una società di private equity che si concentra sulle opportunità di investimento in settori alimentari e agricoli dinamici e in rapida crescita di tutto il mondo. Il team Paine Schwartz Partners apporta valore aggiunto tramite l'utilizzo di professionisti con competenze specifiche nel settore alimentare e agricolo con un approccio gestionale e proattivo in base alle esigenze delle società in portafoglio. PSP attualmente effettua gli investimenti attraverso il Paine Schwartz Food Chain Fund IV da 893 milioni di dollari, che si dedica esclusivamente agli investimenti nel settore alimentare e agricolo.

