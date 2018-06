Gli atleti devono recarsi dal dentista prima delle gare per massimizzare il successo sportivo, come svelano i medici in occasione dell'evento della Sunstar Foundation

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711909/Sunstar_Foundation_Panel.jpg )



Recenti ricerche hanno mostrato che i migliori atleti sono ad alto rischio di problemi legati alla salute orale. In base alle testimonianze di diversi atleti come il pugile Anthony Joshua o lo sciatore di cross-country Christian Zorzi[1], le cause sono da ricercarsi in diversi fattori: gli allenamenti intensivi e le condizioni estreme a cui spingono il proprio corpo, l'assunzione di una quantità elevata di calorie generalmente contenute nelle bevande sportive, con un alto contenuto di zuccheri. Inoltre, la maggior parte degli atleti soffre di secchezza della bocca, una condizione perfetta per la proliferazione dei batteri.

Secondo il Dott. Needleman, "Non si tratta soltanto di avere gengive sane, la salute orale ha un impatto anche sulle prestazioni".

In che modo una scarsa salute orale influenza le prestazioni sportive?

La salute orale ha un effetto negativo sulle prestazioni atletiche in diversi modi. Ad esempio, esiste un legame diretto tra gli allenamenti persi e i problemi orali non trattati. Inoltre, vi è un collegamento tra l'infiammazione orale e quella sistemica. Questo legame è stato oggetto di ampi studi, che hanno evidenziato associazioni tra una scarsa salute orale e patologie quali il diabete. Di conseguenza, secondo gli studi del Dott. Needleman[2], quando si migliora la salute orale, ciò influenza positivamente la salute e il benessere generale.

Educazione, consapevolezza e cambiamenti comportamentali sono le risposte

Cosa possiamo fare al riguardo? Quando si chiede agli esperti, tutti i partecipanti sono concordi: sensibilizzare, educare e indurre un cambiamento comportamentale .Le cure dentali sembrano non essere una priorità nei check-up medici dei migliori atleti fino a quando non avvertono dolore. Di conseguenza, è ovvio che le cure orali debbano diventare parte della routine dei migliori atleti, insieme a dieta, terapia fisica e allenamento.

Inoltre, è essenziale ricordare che non sono soltanto i migliori atleti a dover includere la cura orale nella propria routine quotidiana. Ogni giorno, sempre più persone svolgono attività sportive, quindi è necessario che tutti si prendano cura della propria bocca. Come affermato dal Dott. Massignani per conto della Sunstar Foundation, questa è sicuramente un'enorme opportunità per sensibilizzare in merito all'importanza dell'igiene orale. La risposta è un approccio più olistico alla salute.

Quali sono dunque le raccomandazioni di base per migliorare la salute orale? Lavare i denti due volte al giorno, usare il filo interdentale e il colluttorio, e andare dal dentista per un controllo due volte l'anno.

