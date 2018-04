Hispack mette in mostra la tecnologia e l'innovazione del settore del confezionamento spagnolo

Dall'8 all'11 maggio Hispack, il più grande salone del settore del confezionamento spagnolo e una delle tre principali manifestazioni europee della specialità, accoglierà alla Fira de Barcelona più di 750 espositori da 24 paesi, che presenteranno le innovazioni più recenti nel confezionamento, nella lavorazione e nella logistica. Hispack attrae più di 35.000 visitatori, il 10% dei quali sono internazionali, e mette in mostra i punti di forza, la qualità e l'innovazione dei macchinari, della tecnologia e dei materiali spagnoli per la produzione di imballaggi.

Insieme all'America Latina e all'area del Mediterraneo, l'Europa è la principale regione su cui si concentra Hispack per quanto riguarda i visitatori internazionali interessati a contattare i produttori e i distributori di tutti i tipi di macchinari e materiali di confezionamento. Sono attesi oltre 3.000 partecipanti dai paesi europei, principalmente da Portogallo, Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Belgio.

L'edizione del 2018 di Hispack inviterà direttamente oltre 70 acquirenti da 12 paesi (Australia, Cile, Colombia, Costa d'Avorio, Costa Rica, India, Messico, Paesi Bassi, Peru, Sud Africa, Tunisia e Turchia) con specifici progetti di investimento per prendere parte alle riunioni di lavoro con gli espositori. Inoltre 400 professionisti internazionali parteciperanno alla manifestazione tramite delegazioni aziendali provenienti da Algeria, Cile, Marocco, Peru, Tunisia, Messico e Cuba e missioni commerciali reciproche da Argentina, Iran, India, Indonesia e Thailandia.

L'offerta commerciale di Hispack comprende l'intero ciclo di vita del confezionamento, dalla sua progettazione al riciclaggio, oltre all'interconnessione con altri processi produttivi e con la filiera di fornitura. I macchinari e gli accessori necessari per la produzione di confezioni e imballi, le apparecchiature necessarie per la lavorazione e l'imbottigliamento, la codifica e la marcatura, rappresenteranno più della metà degli espositori del salone. Le aziende che trattano materie prime e materiali rappresentano il 30% degli stand. In modo simile, anche le aree dedicate alla logistica, all'automazione e al confezionamento di alta qualità vedranno una crescita significativa.

La sostenibilità, il miglioramento delle esperienze di utilizzo delle confezioni, l'automazione verso l'industria 4.0 e la logistica del confezionamento saranno gli argomenti principali di questa edizione, con più di 70 conferenze programmate nell'area conosciuta come Hispack Challenges.

Hispack si terrà in congiunzione con FoodTech Barcellona, la fiera delle tecnologie alimentari, nella sede di Gran Via della Fira de Barcelona.

http://www.hispack.com

FONTE Fira de Barcelona