Hornetsecurity e Newtech Security insieme per accrescere la sicurezza sul mercato Italiano

MADRID, 27 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Hornetsecurity, il più importante Vendor Europeo nell'ambito dell'email cloud security, ha firmato un accordo con Newtech Security Srl, VAD italiano che dal 1989 opera nell'ambito della Security.

Hornetsecurity, una delle aziende IT tedesche in più rapida crescita, con questa nuova partnership fa un altro passo importante per diventare leader di mercato anche in Italia nel settore dell'Email Security & Compliance. L'ambizioso piano è raggiungere questo obiettivo entro i prossimi 12 mesi.

Hornetsecurity Services integra l'ampio portafoglio di prodotti Newtech Security nell'ambito della Cyber Security, completando anche l'offerta agli MSP (Managed Services Provider) in tutte le aree chiave della sicurezza della posta elettronica, inclusi filtri antispam e antivirus, archiviazione legalmente conforme e crittografia con le migliori tecnologie della categoria. Ciò include la protezione avanzata dalle minacce per gli utenti di Microsoft 365 e altri sistemi di posta elettronica.

"Il fattore decisivo nel lavorare insieme è che condividiamo la stessa missione, che è quella di offrire i migliori servizi gestiti possibili al canale IT. Entrambi vogliamo fornire agli MSP e ai VAR non solo la sicurezza email cloud più efficace sul mercato, ma anche un eccellente supporto per aiutarli a proteggere i loro clienti dagli ultimi attacchi informatici".

"Hornetsecurity è impressionata dall'esperienza, dalla rete e dalla direzione strategica di Newtech Security. Siamo molto soddisfatti di aver trovato il partner perfetto per il mercato italiano, in modo da poter aumentare la nostra posizione come Cloud Email Security Provider in Italia", ha dichiarato Stefano Bisceglia, Country Sales Manager Italy di Hornetsecurity."

Newtech Security, d'altra parte, amplia ulteriormente la sua offerta, anche per il suo canale MSP, con i prodotti Hornetsecurity.

"Siamo davvero entusiasti di iniziare questa avventura con Hornetsecurity, questo fa parte dello sviluppo aziendale che, grazie alla continua ricerca di soluzioni ad alto contenuto tecnologico, cerca di accrescere il nostro portfolio fornitori e, allo stesso tempo, investiamo, accrescendola la nostra offerta MSP." Lo ha detto Carlo Chiodarelli, CEO e fondatore di Newtech Security. "Le offerte Hornetsecurity per la sicurezza delle e-mail e la protezione dalle minacce si adattano perfettamente al nostro portfolio e saranno rese disponibili anche sulla piattaforma MSP. Siamo rimasti davvero colpiti dalla roadmap di Hornetsecurity e la loro visione collima perfettamente con la nostra. Newtech Security è entusiasta di presentare le tecnologie avanzate di Hornetsecurity in Italia e di replicare i risultati che questo Vendor sta raccogliendo in Europa e nel mondo."

A proposito di Hornetsecurity

Hornetsecurity è un fornitore leader di sicurezza e backup del cloud di posta elettronica, che protegge l'infrastruttura IT, la comunicazione digitale e i dati di aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni. Lo specialista della sicurezza fornisce i suoi servizi in tutto il mondo tramite 9 data center ridondanti e protetti. Il suo portafoglio prodotti copre tutte le aree importanti della sicurezza della posta elettronica, inclusi filtri antispam e virus, archiviazione e crittografia conformi alla legge, difesa contro le frodi del CEO e protezione contro il ransomware, nonché backup e ripristino. Con oltre 300 dipendenti, Hornetsecurity opera in più di 30 paesi attraverso la sua rete internazionale di partner di canale. I suoi servizi premium sono utilizzati da circa 40.000 clienti, tra cui Swisscom, Telefónica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA e Claas.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hornetsecurity.com

Informazioni su Newtech Security

Costituita nel 2016, Newtech Security si fonda su un gruppo che dal 1989 si occupa di sicurezza. Nasce come VAD che distribuisce e supporta tecnicamente in Italia soluzioni nell'ambito della Cyber Security. Da gennaio di quest'anno è entrata a far parte di un gruppo, S8 Holding Group, che investe in ambito IT a livello nazionale. Attraverso la propria rete ed il proprio network di S.I. e Rivenditori offre soluzioni ad aziende di qualsiasi dimensione, affiancando ai prodotti un'ampia gamma di servizi pre- e post-vendita e fornendo ai partner un adeguato supporto per un'efficace integrazione dei prodotti distribuiti nelle loro applicazioni. Fonda il proprio credo su concetti come flessibilità, versatilità e cultura della sicurezza e si presenta alle aziende come partner in grado di proteggere il loro Business, salvaguardandone le applicazioni critiche e ottimizzandole al fine di impattare il meno possibile sulle prestazioni, abbassando notevolmente i costi di gestione e di manutenzione.

Newtech Security è un'azienda totalmente dedicata allo sviluppo ed alla commercializzazione di soluzioni per la sicurezza informatica. La sua offerta è orientata a rispondere in maniera modulare, flessibile e completa alle necessità ICT delle Aziende cui si rivolge. Particolarmente attenta all'eccellenza tecnologica e alla sicurezza, in relazione agli standard produttivi, le soluzioni proposte negli anni sono state precorritrici dei tempi anticipando nuove ere informatiche, guidando spesso i responsabili ICT nelle loro scelte di sicurezza.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.newtechsecurity.it

