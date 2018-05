I marchi globali dell'Amber Beverage Group continuano a ottenere riconoscimento a livello internazionale in occasione del concorso 2018 San Francisco World Spirits Competition

Le medaglie hanno premiato Riga Black Balsam, Riga Black Balsam Currant, Moskovskaya Vodka e Rooster Rojo Tequila, un chiaro segnale che sia gli esperti del settore sia i consumatori continuano ad apprezzare l'eccezionale qualità di questi marchi grazie alla loro indiscussa autenticità e alla loro tradizione.

"I consumatori sono sempre più attenti alla salute, e scelgono marchi che offrono prodotti con meno calorie, realizzati a partire da ingredienti naturali, che possono essere gustati facilmente in cocktail. Siamo lieti di avere alcuni dei nostri marchi chiave come Riga Black Balsam in questo spazio, ma ancor di più che essi continuano ad essere riconosciuti a livello internazionale grazie alla loro eccezionale qualità", ha detto Cobus van Rooijen, Direttore responsabile di marketing e vendite per l'Amber Beverage Group.

Riconoscimento per un nuovo leader di categoria

Un successo spettacolare, il marchio Rooster Rojo Tequila ha vinto tre medaglie in occasione della SFWSC. "La nostra tequila di spicco, Rooster Rojo, ha vinto prestigiosi riconoscimenti di settore per la seconda volta quest'anno", ha detto Cobus van Rooijen. "L'anno scorso abbiamo ricevuto un feedback estremamente positivo dai barmen in occasione del Bar Convent Berlin e dai professionisti del settore all'esposizione ProWein in Germania. Questo è un riconoscimento eccezionale per un marchio giovane ma autenticissimo", ha notato.

L'Amber Beverage Group opera a livello internazionale dalla sede principale in Lussemburgo e attraverso le sue società di produzione e distribuzione in Russia, Messico, Gran Bretagna, Australia e nei Paesi Baltici, da dove ha avuto origine. L'Amber Beverage Group è uno dei principali produttori, distributori, dettaglianti e fornitori di servizi logistici per il settore delle bevande alcoliche.



