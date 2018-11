iGTB sceglie Everis come partner nelle attività di vendita e implementazione per concretizzare la trasformazione digitale nel campo del transaction banking in Europa occidentale

LONDRA, November 6, 2018 /PRNewswire/ --

Everis, azienda leader nel campo della consulenza e dell'outsourcing, fornirà un'ampia diffusione e supporto locale in Europa occidentale continentale per la suite di prodotti digitali dedicati al transaction banking end-to-end di iGTB

Intellect Global Transaction Banking (iGTB), fornitore di soluzioni tecnologiche e specialista in transaction banking di Intellect Design Arena Limited, la società di prodotti Fintech in più rapida crescita con un tasso di crescita annuo composto superiore al 21% negli ultimi tre anni, ha annunciato la sua partnership con Everis, una NTT Data Company che si occupa di consulenza e outsourcing.

I prodotti digitali di iGTB, unitamente alla presenza locale di Everis in Paesi mirati con personale dedicato e competenza nei servizi di consulenza informatica per il settore finanziario, forniranno la tanto auspicata capacità di trasformazione digitale per l'Europa occidentale continentale. Grazie a questa partnership, iGTB accelererà i processi di vendita per una pipeline solida e fornirà un prezioso supporto locale per le attività di implementazione e manutenzione. A sua volta, Everis sarà messa in condizione di sviluppare una procedura di transaction banking e un centro di eccellenza unici che andranno ad aggiungersi alla sua capacità di fornire servizi finanziari, oltre a ottenere l'accesso al mercato britannico tramite la clientela di iGTB.

Manish Maakan, CEO di iGTB, ha dichiarato: "iGTB prevede di un grande successo nel settore IT grazie ai nuovi investimenti in Europa, una spesa che dovrebbe crescere del 16% su base annua* per i prossimi tre anni, grazie a una rinnovata attenzione nei confronti delle trasformazioni digitali. Questa partnership con Everis ci aiuterà a sfruttare al meglio le opportunità disponibili nel campo delle trasformazioni digitali e del banking contestuale e di conseguenza rafforzare la presenza del marchio in Europa. Everis sarà dotata della nostra suite digitale di prodotti per i servizi di transaction banking end-to-end che si distinguono per le loro capacità di banking contestuale e della piattaforma API-first basata sui microservizi che utilizza analisi predittive e machine learning per fornire alle aziende azioni e offerte "best next" automatiche e personalizzate, basate su dati aziendali contestuali".

* Fonte: Celent Global Tech Spending Forecast Banking Edition 2018

José Pablo Carbonell, CEO di Everis, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di questa collaborazione. Essa integrerà la competenza di Everis nei servizi finanziari nel campo della consulenza e dell'outsourcing. Oltre all'attività bancaria al dettaglio e ai mercati dei capitali, si apriranno opportunità legate ai servizi del transaction banking. Tali opportunità aiuteranno Everis a creare una pratica e un centro di eccellenza per il transaction banking. Sono sicuro che questa partnership genererà un enorme valore aggiunto per i nostri clienti fornendo la migliore combinazione di prodotti e servizi nel campo del transaction banking. La nostra presenza capillare e il nostro marchio aiuteranno iGTB fornendo il supporto informatico e la manutenzione necessari per i loro prodotti digitali; si avranno così prodotti tecnologici di prim'ordine a disposizione delle banche europee con un indispensabile supporto nella lingua locale e a domicilio".

Informazioni su Intellect Design Arena Ltd:

Intellect Design Arena Ltd, specializzata nell'applicazione di tecnologie digitali reali, è la prima azienda al mondo di prodotti tecnologici per il settore bancario e assicurativo a pieno spettro, nei settori Global Consumer Banking (iGCB), Central Banking, Global Transaction Banking (iGTB), Risk, Treasury and Markets (iRTM) e Insurance (Intellect SEEC). Con più di 25 anni di vasta esperienza nel settore, Intellect è il marchio a cui si affidano le istituzioni finanziarie progressiste per le iniziative di trasformazione digitale.

Intellect è stata tra le prime a sperimentare il Design Thinking per creare prodotti e soluzioni all'avanguardia per il settore bancario e assicurativo, e il design rappresenta il principale elemento di differenziazione dell'azienda nel favorire la trasformazione digitale. FinTech 8012, il primo centro di progettazione di tecnologia finanziaria al mondo, riflette l'impegno di Intellect nei confronti di un'innovazione continua e d'impatto per soddisfare le crescenti esigenze di trasformazione digitale. Intellect genera un fatturato annuo di oltre 169 milioni di USD, servendo più di 200 clienti attraverso sedi in più di 40 Paesi e una forza lavoro diversificata di oltre 4.000 solution architect, esperti di domini e tecnologia nei principali hub finanziari globali di tutto il mondo. Per maggiori informazioni sull'organizzazione e le sue soluzioni, visitare intellectdesign.com. Per informazioni sulle soluzioni per il global transaction banking, visitare https://www.igtb.com.

Informazioni su Everis, una NTT DATA Company

Everis è un'azienda del gruppo NTT DATA che offre soluzioni aziendali e strategiche, sviluppo e manutenzione di applicazioni tecnologiche e servizi di outsourcing. La società, che svolge la propria attività nel settore bancario, assicurativo, industriale, delle utilities, delle telecomunicazioni, della pubblica amministrazione e della sanità, nell'ultimo esercizio ha prodotto un fatturato di 1,17 miliardi EUR. Attualmente impiega più di 21.000 professionisti distribuiti nei suoi uffici e centri ad alte prestazioni in 16 Paesi.

NTT DATA è uno dei principali fornitori di servizi IT e un partner globale per l'innovazione; la sede centrale è ubicata a Tokyo, ma è presente con sedi locali in più di 50 Paesi. La nostra enfasi è posta sull'impegno a lungo termine, combinando la portata globale con l'intimità locale per fornire servizi professionali di prim'ordine che vanno dalla consulenza e lo sviluppo di sistemi all'outsourcing. Per maggiori informazioni, visitare http://www.nttdata.com .

