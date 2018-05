Il frullato ad alto contenuto proteico Healthy Height contribuisce alla crescita dei bambini

Nutritional Growth Solutions Ltd. (NG Solutions) sta per lanciare sul mercato europeo Healthy Height, un frullato proteico per l'infanzia di cui è stata clinicamente dimostrata la capacità di incrementare l'altezza dei bambini. Questo mix proteico in forma di frullato, gradevole per i bambini, è disponibile nelle deliziose versioni vaniglia e cioccolato ed è ricco di proteine del siero del latte, vitamine e minerali. Secondo un recente studio clinico, Healthy Height può aiutare i bambini magri e più bassi a crescere in altezza.

Molti genitori sono preoccupati dell'altezza dei propri figli, in particolare se non corrisponde al ritmo di crescita dei bambini della stessa età. Questa situazione può diventare particolarmente stressante se i bambini in questione non amano mangiare. Quindi cosa possono fare genitori e pediatri per aiutare i bambini a raggiungere il pieno potenziale di crescita in altezza?

L'altezza è principalmente dipendente dalla genetica, ma una cattiva alimentazione durante l'infanzia può ripercuotersi sul potenziale massimo di crescita in altezza e sul tasso di crescita del bambino. Pertanto è importante che la dieta di ogni bambino includa cibi e bevande che stimolano la crescita.

Ogni dose di Healthy Height contiene 12 grammi di proteine del siero del latte di alta qualità in grado di costruire ossa e muscoli ed è arricchita con vitamine e minerali. Questo frullato privo di ormoni e di glutine è una buona fonte di amminoacidi, essenziali per la crescita. Questo prodotto non contiene soia e nessuno dei coloranti, sapori o conservanti artificiali che i genitori desiderano evitare.

"Per anni abbiamo visto genitori in difficoltà nel tentativo di trovare e somministrare cure ai propri figli, sani ma bassi, per aiutarli a diventare più alti. Alcuni genitori fanno ricorso alla terapia con ormone della crescita (HGH), che può aiutare alcuni bambini affetti da disturbi diagnosticati," spiega il Professor Moshe Phillip, MD, Co-fondatore di Nutritional Growth Solutions. "Tuttavia, molti bambini in Europa non sono idonei alla terapia con ormone della crescita".

"Abbiamo deciso di colmare questa lacuna sul mercato dell'alimentazione, e abbiamo sviluppato Healthy Height, una formulazione nutriente e deliziosa, pensata appositamente per i bambini. Abbiamo condotto una ricerca clinica per vedere in che modo questo integratore influenza la crescita in altezza", spiega Liron Fendell, CEO di Nutritional Growth Solutions. "Gli esiti hanno mostrato che somministrando a bambini magri e bassi i giusti nutrienti in dosi specifiche si è assistito a un incremento del tasso di crescita nell'arco di sei mesi, senza aumento dell'IMC.

Lo studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e pubblicato dal prestigioso Journal of Pediatrics, ha valutato l'impatto di Healthy Height sulla crescita. Ha esaminato 200 bambini sani, di età compresa tra 3 e 9 anni, di famiglie della classe media, con altezza e peso normali, sotto al 10° percentile.

Dietro alla ricerca e allo sviluppo di questa formulazione vi sono professionisti di prim'ordine nel campo di pediatria, endocrinologia, gastroenterologia e nutrizione: il Professor Phillip, Direttore dell'Institute for Endocrinology presso lo Schneider Children's Medical Centre in Israele, e il Prof. Raanan Shamir, Direttore dell' Institute of Gastroenterology, Nutrition e Liver Diseases presso lo Schneider Children's Medical Center che ricopre anche la carica di Presidente della European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN).

Healthy Height è venduto negli Stati Uniti, nell'Asia-Pacifico e in Israele, con stabilimenti certificati secondo le pratiche corrette di fabbricazione dei farmaci (GMP) negli Stati Uniti, in Germania e in Israele. Il prodotto ha richieste in attesa di brevetto depositate negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Israele, India e nell'UE. Healthy Height fornisce ai pediatri una nuova alternativa a livello di integrazione dell'alimentazione per i bambini magri e bassi. Il prodotto viene venduto ai dettaglianti e alla società per il branding con marchi privati.

"Con Healthy Height, i genitori hanno nuove speranze di migliorare l'altezza dei propri figli", dice Fendell. "Basta versare un cucchiaio, shakerare e bere: i bambini si godono un frullato rinfrescante che si adatta ai loro palati difficili, per merenda o per cena, e allo stesso tempo ricevono i nutrienti di cui hanno bisogno per alimentare la loro crescita".

