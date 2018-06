Il 'miglior brand di asset management' d'Italia si aggiudica di nuovo il premio della rivista Global Brands Magazine

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/709695/Global_Brands_Magazine_Logo.jpg )



Arca Fondi SGR è stata insignita di questo importante riconoscimento per il suo eccezionale impegno in innovazione, qualità, branding, servizio clienti e performance dei fondi.

Nel commentare la vittoria del premio, Ugo Loser - AD di Arca Fondi SGR, ha detto: "Arca Fondi SGR si conferma come marchio leader in Italia in asset management a livello internazionale. La riconferma è molto importante perché nell'ultimo anno abbiamo introdotto rilevanti novità come il PIR (Piano Individuale di Risparmio) e i nostri fondi lussemburghesi Sicav Sidera. Questo significa che la reputazione di Arca si è affermata immediatamente al top anche in queste nuove aree di attività"

La premiazione annuale di Global Brands Magazine celebra i marchi best-in-class e premia aziende e singoli individui per la loro performance e le loro attività di branding. Il premio mira ad identificare e far conoscere la rilevanza dell'offerta eccezionale di servizi e a premiare la loro prestazione con il maggior riconoscimento globale.

Informazioni su Global Brands Magazine

Global Brands Magazine è una delle riviste di branding più amate del mondo. Il Magazine ha la propria sede nel Regno Unito. Per maggiori informazioni si prega di visitare http://www.globalbrandsmagazine.com.

Informazioni su Arca Fondi SGR

Arca Fondi SGR nasce dalla storia e l'esperienza di Arca SGR SpA, fondata nell'ottobre 1983.

Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle società leader nel campo dell'asset management in Italia è la capillarità nel territorio: circa 100 agenzie di distribuzione operano con oltre ottomila filiali ed una rete di consulenti finanziari e canali online per garantire il massimo livello di servizio e assistenza ai suoi clienti.

Informazioni sui Global Brands Awards

I Global Brands Awards sono stati istituiti con lo scopo di onorare l'eccellenza nella prestazione e premiare le aziende in vari settori. I riconoscimenti premiano le aziende che si sono distinte particolarmente nei campi della finanza, formazione, ospitalità, lifestyle, automobili e tecnologia.

L'ultima cerimonia di premiazione si è tenuta il 6 aprile all'hotel JW Marriott Marquis di Dubai. Guarda il nuovo video della cerimonia visitando https://www.globalbrandsmagazine.com/global-brands-magazine-awards/.

FONTE Global Brands Publications Limited