Il migliore pannello solare termico al mondo di TVP certificato e omologato

TVP Solar ha annunciato lo studio della durata di un anno dei suoi pannelli solari termici nella sede di un cliente reale in Kuwait. I risultati dimostrano le prestazioni al top di categoria di TVP con temperature di esercizio fino a 200 °C come certificato di recente da Din Certco Solar Keymark. Il campo di pannelli solari in Kuwait produce una quantità massiccia di energia termica: 750 kWh/m²/anno, con un'efficienza di picco del 57%, a convalida dei valori di certificazione.

"TVP si è dimostrato un giocatore che cambia le carte in tavola", ha esclamato Piero Abbate, l'AD di TVP. "I nostri pannelli dalle prestazioni eccezionali forniscono energia termica massiccia in modo prevedibile, per le applicazioni più voraci di energia, anche in ambienti difficili come il Golfo". I pannelli possono essere applicati al calore, alla desalinizzazione e al condizionamento nei processi industriali.

Il campo solare ha fornito fino a 180 °C per azionare direttamente uno scambiatore di calore ad assorbimento a doppio effetto e per alimentare l'impianto di condizionamento della nuova sede di Agility in Sulaibiya, Kuwait. Nel corso di 365 giorni il sistema ha funzionato autonomamente e automaticamente con un'affidabilità del 98%, dimostrando una perdita di efficienza solo dell'8% a causa degli effetti dello sporco; questo è stato ottenuto senza neppure un giorno dedicato alla pulizia dei pannelli.

L'impianto di raffreddamento ad energia solare di TVP ha contribuito al 73% dei punti per la certificazione LEED del nuovo edificio. In funzione dalle 10 alle 15 (in media ogni giorno) con temperature ambiente fino a 62 °C, l'impianto termico solare ha fornito il 70% del carico di raffreddamento giornaliero, corrispondente al carico di picco.

L'AD di Alternative Energy Solutions (AES), Stephen Lubrano ha affermato: "Siamo estremamente orgogliosi di essere i primi ad adottare questa soluzione rivoluzionaria in Kuwait. La soluzione è perfettamente in linea con la vision della nostra azienda madre di innovazione e responsabilità sociale". Ha aggiunto poi: "TVP taglia le spese di esercizio in modo economico ed efficiente, soddisfa gli obiettivi di sostenibilità di Agility ed è un componente chiave nella certificazione LEED della nuova sede".

Informazioni su TVP Solar:

TVP Solar SA è un'azienda svizzera che progetta, sviluppa, produce e mette in commercio innovativi collettori termici solari senza specchio a vuoto elevato basati su una tecnologia brevettata. Un elemento di innovazione per il settore termico, l'energia solare ora è un nuovo paradigma nella fornitura di energia, superando i combustibili liquidi con un'alternativa più economica e priva di carbonio. In produzione a pieno regime a partire dal 2017, i prodotti a vuoto elevato di TVP sono stati installati in 9 paesi e 3 continenti, tagliando le spese di esercizio, aumentando la sostenibilità e assicurando la fornitura di energia in tutto il mondo.

Informazioni su Alternative Energy Solutions:

AES è una controllata interamente di proprietà di Agility, uno dei fornitori di servizi logistici integrati leader nel mondo. Agility è un'azienda quotata in borsa con oltre 4,1 miliardi di dollari di ricavi e più di 22.000 dipendenti in oltre 500 sedi distribuite in 100 paesi.

