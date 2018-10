Il nuovo aeroporto di Istanbul metterà il turbo alle esportazioni turche

ISTANBUL, October 30, 2018 /PRNewswire/ --

L'Assemblea degli esportatori turchi (TIM) ha dato avvio oggi a una campagna mondiale per annunciare l'apertura ufficiale del nuovo aeroporto di Istanbul. Inaugurato il 29 ottobre 2018, con 1,6 milioni di metri quadri di spazio logistico e 5,5 milioni di tonnellate di capacità merci, il nuovo aeroporto punta a divenire il nuovo hub mondiale per le esportazioni. Nel suo discorso in occasione dell'inaugurazione, il presidente di Tim Ismail Gülle ha affermato: "In quanto esportatori turchi siamo lieti di essere testimoni oggi dell'apertura del nostro nuovo aeroporto. Le consegne tempestive sono una risorsa chiave nel mondo odierno delle esportazioni e la forte infrastruttura logistica avanzata e l'enorme capacità del Nuovo aeroporto di Istanbul stabiliranno saldamente il ruolo della Turchia come leader mondiale delle esportazioni. Siamo entusiasti di questa nuova piattaforma che accelererà la consegna delle merci turche in tutto il mondo".

La campagna mondiale viene gestita da Turkey Promotion Group (TPG), un'agenzia del Ministero del Commercio turco responsabile per la promozione del potenziale economico e di investimento della Turchia, e mette in evidenza i punti di forza degli esportatori turchi e il potenziale disponibile grazie alla maggiore capacità merci e a una infrastruttura logistica avanzata.

Lanciata in occasione del 95° anniversario della repubblica di Turchia con lo slogan "Man mano che il mondo diventa sempre più piccolo, le esportazioni turche continuano a crescere", la campagna evidenzia il ruolo del nuovo aeroporto nel consentire alle esportazioni turche di raggiungere una lista sempre più lunga di destinazioni mondiali a partire dall'hub logistico dell'aeroporto.

Durante la sua partecipazione all'inaugurazione, il presidente di Tim Ismail Gülle ha affermato: "Oggi stiamo celebrando il 95° anniversario della nostra Repubblica con l'inaugurazione del Nuovo aeroporto di Istanbul. In quanto portavoce della famiglia di esportatori turchi, TIM è lieta del lancio del nuovo aeroporto ed è grata a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo capolavoro. In quanto esportatori turchi siamo entusiasti delle prospettive fornite da questo nuovo aeroporto. La forza delle esportazioni deriva dalla capacità di consegnare tempestivamente e dalla concentrazione sulla logistica, e avere la corretta infrastruttura ci manterrà in testa rispetto alla concorrenza".

Gülle ha sottolineato che il Nuovo aeroporto di Istanbul posizionerà la Turchia all'avanguardia del mercato mondiale delle esportazioni e ha continuato: "Il nostro nuovo aeroporto ci consentirà di stabilire nuovi record, con 1,6 milioni di metri quadri di spazio logistico e 5,5 milioni di tonnellate di capacità merci e ci consentirà di portare più prodotti turchi in tutto il mondo verso sempre maggiori destinazioni con tempi di consegna sempre più brevi. Si tratta di un evento rivoluzionario, una giornata entusiasmante per la Turchia e per il commercio mondiale".

Informazioni su Turkey Promotion Group

Turkey Promotion Group (TPG) è stato stabilito nell'ambito della Associazione degli esportatori turchi (TIM) per unificare tutte le attività di comunicazione che promuovono la Turchia, oltre che i prodotti e servizi turchi, sul mercato mondiale. La missione di TPG è amplificare e promuovere il brand "Scopri il potenziale" della Turchia nell'arena mondiale, sottolineare il potenziale economico della Turchia e fornire fatti e cifre sul paese e sui suoi prodotti da esportazione. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.turkeydiscoverthepotential.com/