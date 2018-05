Il presidente di ORS GROUP incita i leader del settore a collaborare per creare un futuro migliore nel nome dell'integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain

Fabio Zoffi, presidente di ORS GROUP, ha di recente tenuto una presentazione al summit Blockchain in Action presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), spronando i partecipanti alla collaborazione nell'ottica di un futuro migliore con l'aiuto delle tecnologia di intelligenza artificiale e blockchain.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692375/ORS_GROUP_AI_Robotics.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/692374/ORS_GROUP_AI_Blockchain.jpg )

ORS GROUP è leader globale nella fornitura di soluzioni software basate sull'AI per l'ottimizzazione e l'automazione dei processi aziendali, oggi connessi alla blockchain.

Nel corso della presentazione, l'imprenditore ha fatto notare come, nei prossimi venti o trent'anni, i progressi nel campo dell'AI e della robotica avranno il potere di creare un futuro distopico o un futuro utopico. Nel primo caso, la tecnologia rimpiazzerà il lavoro umano al punto che una manciata di persone potentissime si ritroverà a controllare il 90% delle risorse, inclusi aziende e impianti completamente automatizzati.

Nel secondo scenario, il vantaggi produttivi offerti dalla tecnologia saranno condivisi tra la popolazione, così come era stato immaginato quasi 100 anni fa dall'economista J.M. Keynes. "Abbiamo la possibilità di scegliere" ha concluso Zoffi. "Sarà questa la generazione a decidere il futuro che verrà".

Per contribuire alla creazione di una società migliore con l'aiuto della tecnologia, Zoffi sostiene un ritorno a un mondo decentralizzato, in cui mettere a disposizione di miliardi di piccoli imprenditori un nuovo ABC digitale basato su AI, Blockchain e Criptovaluta. Per rendere questa visione una realtà, il Presidente di ORS GROUP ha presentato all'inizio dell'anno il concetto di Contratto hypersmart che consente di collegare in modo intelligente blockchain e AI. Con questo prodotto, gli imprenditori possono ottenere il massimo dell'efficienza all'interno di qualunque catena di valore, ottimizzando i flussi di beni e servizi, il flusso informatico e quello dei pagamenti, così da poter competere con i grandi attori in gioco.

"Mettendo miliardi di persone in condizione di diventare imprenditori di successo grazie a un nuovo alfabeto digitale, creeremo automaticamente un futuro migliore e una società più equilibrata. Una rete planetaria di (piccoli) imprenditori decentralizzati che collaborano all'interno di una data catena di valore e coordinati dalla tecnologia si traduce in miliardi di esseri umani finanziariamente indipendenti e liberi, nella mente e nello spirito" ha aggiunto.

Al termine della presentazione, Zoffi ha sottolineato che non basta partecipare alle conferenze perché la tecnologia venga applicata per il miglioramento della società. Ha perciò chiamato i colleghi combattenti della lotta al futuro distopico e sostenitori dello sviluppo di un futuro migliore

Zoffi ha incoraggiato gli altri oratori incitandoli: "Unitevi a noi! Sarò felice di spiegarvi come possiamo aiutare il vostro modello di business a diventare competitivo, per poi creare e far crescere assieme 1 miliardo di imprenditori entro il 2040."

Informazioni su ORS GROUP

Fondata in Italia e oggi attiva in tutto il mondo, ORS GROUP è azienda software leader che costruisce sofisticate soluzioni di ottimizzazione basate sull'AI. Vanta una base clienti che include aziende Fortune 2000 e spazia tra svariati settori, dal retail, all'energia, alla finanza, alle telecomunicazioni fino alla produzione. Da oltre 20 anni, l'azienda fornisce software proprietario basato su algoritmi di AI, Machine Learning e Big Data Analytics, facendo risparmiare ai propri clienti 1 miliardo di USD all'anno.

Il nuovo prodotto, Hypersmart Contracts ("HSC"), punta a offrire alla Crypto Community e ad aziende consolidate l'accesso a più di 1.000 algoritmi univoci e a centinaia di soluzioni software. ORS immagina una rete planetaria di imprese e aziende indipendenti, forti di un nuovo alfabeto digitale: ABC - Artificial Intelligence, Blockchain, Criptovaluta.

