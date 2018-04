Inter Voice Over finalista nel Miglior Sito Web di Voice Over Al Mondo

Oggi, la celebre agenzia di doppiaggio italiana Inter Voice Over ha annunciato di essere entrata a far parte dei finalisti per il Miglior Sito di Voice Over Al Mondo del 2018, una categoria degli One Voice Awards.

"Siamo molto fieri del fatto che i doppiatori di tutto il mondo abbiano votato per noi come una delle migliori agenzie al mondo su cui possono contare per ottenere lavori interessanti. Stando a quanto affermato da Michael Reijenga, direttore generale di Inter Voice Over: "Essere finalisti comporta già un grande onore. Sono molto fiero di avere ricevuto questo riconoscimento da parte delle persone e dei doppiatori che operano in questo settore e con cui lavoriamo."

La Inter Voice Over, che quest'anno festeggerà il suo ventesimo anniversario, si piazza fra le agenzie di doppiaggio più importanti al mondo. Il suo database di voci selezionate è fra i più grandi al mondo: conta 8,500 doppiatori per un totale di oltre 115 lingue. Fra i suoi clienti più prestigiosi si possono annoverare Disney, Google, Amazon, Microsoft, Coca Cola, Porsche e molti altri.

La Inter Voice Over era già stata nominata da Signl per comparire fra le prime venti agenzie vocali al mondo con crescita più rapida.

"Nel corso degli ultimi anni abbiamo effettuato importanti investimenti nelle tecnologie proprietarie e nel marketing per migliorare ulteriormente la nostra posizione come leader globale di doppiaggio nel settore dei servizi linguistici. Siamo fieri di poter vantare uno dei più grandi database di doppiatori scelti al mondo. I nostri clienti sanno bene che siamo l'unico riferimento per tutti i loro progetti di doppiaggio e questo risulta, ovviamente, in una mole di prenotazioni molto alta per i nostri talenti vocali."



I One Voice Awards sono parte della Conferenza One Voice, un incontro annuale per doppiatori. I vincitori verranno annunciati sabato 28 aprile 2018 e la premiazione avverrà con una cerimonia all'Hilton Double Tree a Londra, UK.

Fondata nel 1998, Inter Voice Over è una delle agenzie leader al mondo, nel settore del doppiaggio. La Inter Voice Over opera grazie a un network di uffici e studi di registrazione sparsi in tutta Europa, in città quali Londra, Parigi e Amsterdam. L'agenzia vanta uno dei più grandi database selezionati al mondo, con più di 8,500 doppiatori scelti per un totale di oltre 115 lingue.

