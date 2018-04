ItaliaSec, il cyber security summit per eccellenza, ritorna a Roma a Maggio

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/521381/Qatalyst_Global_Logo.jpg )





Al centro della discussione vi saranno la transposizione della legislazione europea in quella nazionale, il rafforzamento della Sicurezza Nazionale, il fattore umano alla base delle strategie digitali, il coinvolgimento del top management nel lungo periodo e la sicurezza nell'era del cloud.

Tra i relatori dell'edizione del 2018:

Stefano Mele , Head of Technology, Data Protection & Cybersecurity Law Department, Carnelutti Studio Legale Associato

Valerio Visconti , ICT Director, Lottomatica

Andrea Chittaro , Head of Global Security & Cyber Defence , Snam

, Matteo Cavallini , Head of Security & IT Systems, Consip

Manuele Cavallari , Head of IT Risk Management , Banca Monte dei Paschi di Siena

, Francesco Di Maio , Head of Security, ENAV

L'agenda di ItaliaSec vanta numerosi casi di studio, panel e tavole rotonde; tra questi, un intervento dell'Head of IT Risk & Security di Banca Mediolanum sul training del personale per combattere gli atacchi di social engineering. Il gigante dell'energia, Terna, presenterà il percorso di trasfomazione da un SOC a un CERT aziendale e Deutsche Bank Italia fornirà indicazioni sulla definizione del budget per la sicurezza digitale e come presentarlo al CFO. L'agenda dettagliata può essere visualizzata sul sito di ItaliaSec - perchè non dare un'occhiata?

L'ICT Director di ENI S.p.A ha dichiarato: "ItaliaSec è stato un summit eccellente. L'opportunità di familiarizzare con nuove tecnologie emergenti, unita a quella di comprendere come si stanno muovendo i miei colleghi non ha prezzo".

Utilizza il codice ITALY30 per uno sconto del 30% sulla registrazione online: https://www.cs4ca.com/italiasec

Qatalyst Gobal è un'azienda specializzata in eventi B2B a livello globale, attiva principalmente nei settori della cyber security, intelligenza artificiale, industrial IoT e blockchain. Con sede a Londra, il nostro team lavora a stretto contatto con i maggiori esperti in ambito digitale, università, governi e fornitori per garantire che i nostri eventi siano incentrati sulle tematiche di maggior rilievo e sulle reali necessità dei partecipanti. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito http://www.qatalystglobal.com.

