La Barcelona Bridal Fashion Week si è consolidata come centro internazionale per la moda sposa

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/561972/Fira_de_Barcelona__Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/675648/Barcelona_Bridal_Fashion_Week.jpg )

La passerella avrà come protagoniste 27 grosse aziende come Pronovias, Rosa Clarà, YolanCris, Jesus Peiró, Isabel Sanchís, Sophie et Voilà Collection, Cristina Tamborero, Marco e María o Jordi Dalmau - oltre a molte altre - e, come novità, ospiterà quest'anno per la prima volta aziende di fama mondiale come l'italiano Carlo Pignatelli o l'americano di origine libanese Reem Acra.

Inoltre, la fiera che si terrà dal 27 al 29 aprile riunirà oltre 370 aziende (il 20% in più rispetto al 2017), il 68% internazionali provenienti da 28 Paesi, specificamente Regno Unito, USA, Italia, Paesi Bassi, Germania, Turchia, Francia, Portogallo, Belgio, Polonia, Libano, Israele e Ucraina. Tra i marchi che spiccano ci sono Reem Acra, dagli Stati Uniti come anche i marchi americani quali Amsale, Justin Alexander, Morilee, Demetrios, Allure, Maggie Sottero, Enzoani e Badgley Mischka; l'italiano Peter Langner e Carlo Pignatelli; Caroline Castigliano, Ellis e Ian Stuart dal Regno Unito; Marylise dal Belgio; Rhea Costa e Ersa Atelier dalla Romania; Birenzweig Bridal e Liz Martinez da Israele e molti altri.

Inoltre, la Barcelona Bridal Fashion Week è stata scelta come la sede della seconda edizione degli "Elle International Bridal Awards" con una cerimonia presentata dall'attrice spagnola Rossy de Palma, che si terrà la notte del 27 aprile nella Paraninfo Hall dell'edificio storico dell'Università di Barcellona.

Impegnatasi a diventare un punto di riferimento nel supportare il settore e portare avanti le nuove tendenze in fatto di moda e business, la BBFW ha promosso il nuovo studio "The store of the future for Millennial brides" nel quale il professore dell'IESE Business School, José Luis Nueno, evidenzia la trasformazione digitale necessaria a cui il settore della moda sposa deve sottoporsi per adattarsi alle nuove tendenze in fatto di shopping per spose della cosiddetta Generazione Y, le Millennials, appunto. Analizza inoltre il modo in cui la tecnologia rivoluzionerà l'intero processo di vendita di un abito da sposa, sia online sia in negozio. Questo lavoro rappresenta il prosieguo del libro di BBFW "Millennial Bride, born in the 80's, marrying today" nel quale il Professore Nueno ha illustrato le tendenze a livello mondiale in ambito economico e socio-demografico per il settore della moda sposa.

FONTE Fira de Barcelona