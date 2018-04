La Fondazione Sunstar indice il 1° Perio Link Award per avvicinare le persone al rapporto tra salute orale e salute sistemica

La Sunstar Foundation con il 1° Perio Link Award si propone di avvicinare le persone alle innovazioni in campo scientifico riguardanti il rapporto tra salute orale e salute generale. Dal 2003, la Sunstar Foundation premia i migliori lavori di ricerca su tale correlazione con prestigiosi riconoscimenti quali il World Perio Research Award. Questo nuovo premio, comunque, segna un passo in avanti nell'opera di sensibilizzazione della popolazione sulla correlazione tra salute orale e salute sistemica.

Come spiega la dottoressa Marzia Massignani, Scientific Affairs Manager di Sunstar, "il più delle volte, vista la rete in cui sono per loro natura condivise, le notizie di carattere scientifico vengono divulgate solo agli addetti ai lavori. Tuttavia, siamo fermamente convinti che le notizie che riguardano la salute sistemica dovrebbero essere divulgate a un pubblico più vasto che può trarne direttamente vantaggio se è informato su come migliorare il proprio benessere. Pertanto, il 1° Perio Link Award si propone di condividere con un pubblico di non esperti, in una forma più semplice e più interessante, notizie di natura tecnica in materia di salute orale e sistemica".

Il Comitato scientifico della Fondazione Sunstar, presieduto dal prof. Robert J. Genco, ha selezionato ventitré paper basandosi sul loro impatto nel campo della salute orale e sistemica pubblicati negli ultimi tre anni. In un video della durata di sessanta secondi, il primo autore di ciascun paper ha spiegato gli obiettivi e i risultati principali del lavoro proposto. Infine, il pubblico ha votato online il miglior video che è stato insignito da Sunstar del 1° Perio Link Award. Ha vinto il paper:

Resolvin E1 Reverses Experimental Periodontitis and Dysbiosis, pubblicato nell'ottobre 2016 dal Journal of Immunology e scritto da Lee CT et al.

Il paper illustra minuziosamente come sia possibile migliorare il trattamento della malattia parodontale controllando l'infiammazione con molecole naturali dotate di azione farmacologica e, nel contempo, curare la parodontite. Il primo autore ritirerà il premio il 22 giugno ad Amsterdam nel corso dell'evento Perio Link Night organizzato dalla Fondazione Sunstar.

