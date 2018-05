La Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation si prepara al 5° Knowledge Award annuale

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697421/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Knowledge_Foundation_Logo.jpg )



La fondazione ha invitato pionieri internazionali e regionali nel campo della conoscenza a presentare la propria candidatura per il concorso prima della scadenza, fissata in data 25 giugno 2018. Il premio intende costruire un'economia della conoscenza, stimolare la creatività e celebrare lo sviluppo della conoscenza e dell'imprenditorialità.

I vincitori del premio per il 2017, annunciati nel corso del Knowledge Summit, sono stati Wendy Kopp, CEO di Teach for All (U.S.A.), il Dr Hiroshi Komiyama, presidente dell'Istituto di ricerca Mitsubishi (Giappone) e la Fondazione Mohammed bin Salman (MiSK) (Arabia Saudita).

"Sono membro dei comitati di valutazione di diversi premi e tutti si concentrano su risultati o invenzioni tangibili", ha osservato il Dr. Komiyama. "Ma il mio lavoro è di un altro tipo: ho proposto Vision 2050 e il mio lavoro colma il divario tra produzione e diffusione della conoscenza. Sono grato del fatto che questo premio riconosce tali iniziative".

Nel frattempo, Wendy Kopp ha dichiarato: "Mentre lavoravamo per formulare la nostra Vision 2040, ci siamo resi conto che è nostro compito costruire una leadership collettiva con l'obiettivo di plasmare il futuro che sarà guidato dai bambini delle nostre odierne classi. Siamo stati felici di visitare Dubai per questo premio e di constatare l'incredibile livello di impegno nei confronti dell'istruzione da parte della leadership di questo paese".

Le candidature al Premio possono essere presentate da singoli individui provenienti dagli EAU o dall'estero, o da organizzazioni locali e internazionali, comprese istituzioni accademiche, enti governativi, società o ONG. L'assegnazione del premio non può essere postuma e le categorie comprendono, tra le altre, conoscenza, sviluppo e innovazione, sviluppo di istituti di ricerca, TIC, stampa, pubblicazione e documentazione.

Tutte le candidature devono essere presentate tramite il sito web (http://www.knowledgeaward.org) - in lingua araba o inglese - e accompagnate da lettere di arbitri esperti nel campo delle nomine. Le candidature devono includere documenti giustificativi relativi ai contributi dei candidati e rispettare gli standard di ricerca scientifica, integrità e proprietà intellettuale.

Il consiglio direttivo del Premio non prenderà in considerazione candidature non conformi ai requisiti e ha il diritto di revocare il Premio in caso di violazione delle condizioni, degli standard di ricerca scientifica, dell'etica, dell'integrità scientifica o della proprietà intellettuale o di qualsiasi altra violazione ritenuta sostanziale e significativa dal consiglio direttivo.

