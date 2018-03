La pittura a inchiostro e acqua cinese brilla al Bologna Children's Book Fair

L'evento, organizzato dal Southern Publishing & Media Co., Ltd, la più grande società editrice della Cina del sud, ha ospitato come relatori Liang Pei-long, uno dei dieci illustratori per bambini più famosi in Cina e la pluripremiata illustratrice Linda Pellicanò. All'evento erano inoltre presenti He Zuming, Vicedirettore Generale presso Guangdong Provincial Publishing Group, Hai Fei, ex Direttore e Direttore Editoriale presso China Children's Press and Publication Group, e You Shaobo, Vicedirettore presso Guangdong New Century Publishing House.

L'evento ha dato la possibilità agli illustratori cinesi e occidentali di dialogare sul tema dell'illustrazione. Tra questi era presente Liang Pei-long, un famoso maestro della pittura cinese della Cina del sud e l'unico artista di stato specializzato nella pittura a inchiostro e acqua con temi per l'infanzia. Le sue opere godono di alta reputazione all'interno della comunità artistica in quanto leggere, morbide, armoniose e naturali. La serie delle sue illustrazioni dal titolo "Poetic Childhood with Ink and Wash Paintings" (Infanzia poetica con pitture a inchiostro e acqua) fatte appositamente per 6 famosi poeti in Cina, è vincitrice del premio cinese 2017 Beauty of Books. In rappresentanza dell'occidente, la famosa illustratrice italiana Linda Pellicanò, il cui lavoro è stato largamente messo in mostra in gallerie di illustrazioni a Bologna. Il suo lavoro Il piccolo gigante è stato selezionato per la mostra al Bologna Children's Book Fair 2016.

Il ruolo del Paese Ospite d'Onore 2018 ha fornito preziose opportunità all'industria cinese dell'editoria per l'infanzia di farsi conoscere nel mondo e di allargare la sua presenza e influenza nel mercato internazionale. "Ci sono moltissimi elementi estetici nei libri per l'infanzia, come bambini adorabili e animali vivaci," ha sottolineato il garbato 74enne Liang, "ma molti dei modelli estetici provengono da teorie estetiche straniere con piccoli elementi estetici cinesi. Di conseguenza, enfatizzare gli elementi estetici cinesi all'interno dei libri per l'infanzia è responsabilità degli illustratori cinesi."

FONTE China National Publications Import & Export (Group) Corporation