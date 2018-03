La sesta edizione delle vitali Norme per gli Ospedali della Joint Commission International ora disponibile in italiano

"Gli operatori sanitari in tutto il mondo condividono un obiettivo comune: cure sicure e di alta qualità per ogni paziente, in ogni momento. L'implementazione di processi sperimentati e coerenti è il punto centrale degli sforzi per conseguire questo obiettivo. Le norme di JCI definiscono questi obiettivi, le aspettative relative alle prestazioni, strutture e funzioni," ha dichiarato il Presidente e l'Amministratore Delegato Paula Wilson.

Le norme della sesta edizione comprendono due sezioni principali: cure centrate sul paziente e gestione delle organizzazioni sanitarie. Agli ospedali che soddisfano i requisiti per poter essere accreditati come centri medici accademici vengono applicati criteri aggiuntivi. Queste organizzazioni devono soddisfare le norme che regolano la ricerca su soggetti umani e l'istruzione professionale dei medici.

Le Norme per l'Accreditamento della Commissione Congiunta Internazionale per gli ospedali sono la base dell'accreditamento degli ospedali e centri medici accademici in tutto il mondo. Queste norme riflettono i cambiamenti dinamici che si verificano nell'ambiente delle cure sanitarie e sostengono la missione di JCI di migliorare la sicurezza e la qualità delle cure dei pazienti nel mondo," ha affermato il Direttore, Sviluppo delle Norme, Interpretazione, e Operazioni Cliniche, Claudia Jorgenson.

La Joint Commission International (JCI) è stata fondata nel 1994 come divisione della Joint Commission Resources (Commissione Congiunta Risorse), Inc. (JCR), un'affiliata no-profit interamente controllata da The Joint Commission. Grazie all'accreditamento e alla certificazione internazionale, ai servizi di consulenza, alle pubblicazioni e ai programmi di istruzione, JCI porta la missione della The Joint Commissioni in tutto il mondo aiutando a migliorare la qualità delle cure per i pazienti. JCI opera con organizzazioni sanitarie internazionali, con agenzie sanitari e pubbliche, ministeri della sanità altre organizzazioni in più di 100 Paesi. Visitate il sito www.jointcommissioninternational.org per avere maggiori informazioni.

