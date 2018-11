Leipzig Tourismus und Marketing: Eventi culturali 2019 in programma a Lipsia

LIPSIA, Germania, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Trentesimo anniversario della Rivoluzione pacifica

Nel 2019 a Lipsia si commemorerà il 30° anniversario della Rivoluzione pacifica. Alla manifestazione che, quel lunedì 9 ottobre 1989, segnò una svolta, parteciparono più di 70.000 persone. La loro protesta pacifica spianò la strada che portò alla caduta del muro di Berlino e all'unità tedesca. Il Festival delle Luci di Lipsia 2019 viene organizzato per ricordare quegli avvenimenti. http://www.lichtfest.leipziger-freiheit.de/

Bicentenario della nascita di Clara Schumann

Clara Schumann, la più famosa compositrice della città nonché rinomata pianista, trascorse a Lipsia i suoi primi 25 anni di vita. A nove anni tenne il suo primo concerto alla Gewandhaus di Lipsia. Sempre qui, sposò Robert Schumann nel 1840. Nel 2019 ricorre il bicentenario della sua nascita. La città di Lipsia renderà omaggio a Clara Schumann per tutto l'anno con eventi nell'ambito del progetto CLARA19. La cerimonia inaugurale si terrà il 26 gennaio 2019. Appuntamento clou dell'anno: la Schumann Festival Week, dal 12 al 29 settembre 2019. http://www.leipzig.travel/de/kultur/musik/leipziger-komponisten/clara-schumann/

Bachfest di Lipsia

Il famoso Bachfest di Lipsia si svolge ogni anno in onore di Johann Sebastian Bach. Il leitmotiv dell'edizione 2019 del festival, "Bach, compositore di corte", ci consentirà di ascoltare il lato "cortese" dell'opera di Bach. I suoi incarichi presso diverse corti reali lo portarono a scrivere numerose composizioni. Il Bachfest di Lipsia 2019 si svolgerà dal 14 al 23 giugno. http://www.bachfestleipzig.de/en/bachfest

Un secolo di Bauhaus

Nel 2019 Lipsia festeggia il primo centenario dalla fondazione del Bauhaus, la scuola tedesca di architettura e design. In città è possibile ammirare numerosi capolavori architettonici degli anni Venti e Trenta. Allo stesso tempo sono in programma diverse mostre: dal 18/04 al 29/09 "Bauhaus_Sachsen" presso il Museo GRASSI per le Arti Applicate; dal 30/06 al 27/20 "Art of Printing 1919" presso il Museo dell'Arte Tipografica. http://www.bauhaus100.de

