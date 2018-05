L'industria sudafricana del mohair risponde alle accuse di abusi sugli animali

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/687257/Mohair_South_Africa_Logo.jpg )



Anche se riteniamo che la maggior parte dei rapporti, e le relative immagini, siano oggettivamente errate e non descrivano la reale industria sudafricana del mohair, sono state rilevate alcune criticità isolate, e abbiamo avviato un accertamento per risolverle in maniera diretta e tempestiva.

Nell'ultimo decennio il settore si è impegnato in misura considerevole per garantire l'introduzione di pratiche di produzione sostenibili, accompagnate da audit di terzi a partire dall'inizio di quest'anno. Tali audit saranno ampliati e svolti in collaborazione con organizzazioni impegnate nella protezione degli animali.

Una volta concluso l'accertamento e identificati i soggetti che non hanno rispettato le linee guida per l'industria sostenibile, verranno attuate misure punitive e i responsabili dovranno rispondere delle proprie azioni in base a quanto previsto dalla Legge sulla protezione degli animali.

Le capre d'Angora sono allevate per il loro mantello e non vengono maltrattate intenzionalmente in alcun modo, in quanto rappresentano il sostentamento di tutti gli allevatori di questa razza. Il trattamento riservato agli animali determina in definitiva il reddito e la sostenibilità dell'allevatore stesso.

Come settore abbiamo estremamente a cuore i nostri animali, le nostre fibre e ognuno dei 30.000 individui che dipende dall'industria del mohair per il proprio sostentamento. Vogliamo assicurarci di rappresentare adeguatamente la passione e la dedizione dei produttori sudafricani e della nostra straordinaria industria: una passione e una dedizione che sono ampiamente riconosciute dalla comunità internazionale.

Nel frattempo, l'intera produzione del mohair nelle aziende agricole coinvolte nell'inchiesta sarà sospesa e i loro prodotti verranno ritirati dal mercato fino a quando non saranno state controllate e giudicate conformi alle linee guida del settore.

Deon Saayman

Managing Director - Mohair South Africa

Tel: +27-41-487-1386

http://www.mohair.co.za





FONTE Mohair South Africa